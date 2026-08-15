Dos buques portacontenedores son desembarcados durante la mañana de este sábado en la rada de Nueva Palmira, en una operación vinculada a la renovación de la flota paraguaya, informó a Carmelo Portal el capitán de Puerto de Nueva Palmira, Nicolás Suárez.

La operación tiene como agencia marítima a Universal Shipping, mientras que ISA actúa como agente del armador y los servicios están a cargo de SAAM Towage.

Según explicó Suárez, una vez completado el desembarco, las dos embarcaciones serán trasladadas al puerto de Nueva Palmira, donde se realizarán las tareas de alistamiento necesarias antes de su partida.

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Tras completar esa etapa, los portacontenedores zarparán con destino a Paraguay, donde pasarán a integrar la flota de ese país.

La operativa se desarrolla este sábado en aguas de Nueva Palmira y comprende, por tanto, dos etapas: el desembarco de las embarcaciones en la rada y su posterior traslado al puerto para completar su preparación antes de emprender viaje hacia Paraguay.