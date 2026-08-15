Montes del Plata, junto a la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar), inauguró este jueves «Uruguay, tierra de gigantes», un nuevo espacio en el Centro de Visitantes del Bioparque M’Bopicuá, donde se exhiben huevos fósiles de dinosaurios hallados en un predio forestal de la empresa.

El hallazgo se produjo en 2013, cuando Sergio Leguizamón, quien pastoreaba ganado en un predio de Montes del Plata, encontró una formación inusual bajo las raíces de un árbol caído por un temporal. Se trataba de un huevo fósil. Siguiendo sus protocolos de conservación ambiental y patrimonial, la empresa dio aviso al Museo Nacional de Historia Natural y a la Facultad de Ciencias, que iniciaron una prospección paleontológica en la zona.

El trabajo de campo permitió recuperar más cáscaras de huevos fósiles en buen estado de preservación, identificadas como pertenecientes a titanosaurios, grandes dinosaurios herbívoros del Cretácico Tardío que habitaron la región hace unos 80 millones de años. Los hallazgos motivaron un estudio de laboratorio más amplio, financiado por la ANII, cuyos resultados se difundieron a través de este nuevo espacio.

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De la inauguración participaron representantes de la Facultad de Ciencias, la Intendencia de Río Negro y la escuela N.° 23 de Algorta, localidad vecina al predio donde se realizó el hallazgo. También estuvo presente Sergio Leguizamón, autor del hallazgo.

Durante la jornada, los paleontólogos y geólogos Valeria Mesa y Matías Soto, docentes de la Facultad de Ciencias de la Udelar, dictaron una charla sobre los dinosaurios que habitaron el territorio uruguayo hace 80 millones de años. Explicaron que los huevos corresponden a saurópodos titanosaurios —animales cuadrúpedos, de cuello largo y dieta herbívora, que enterraban sus huevos en un lugar común—. La cáscara mantenía la humedad y la temperatura necesarias para la incubación, y las crías nacían sin cuidado parental.

“Es una gran alegría para Montes del Plata inaugurar junto a Facultad de Ciencias este nuevo espacio en el Bioparque, donde recibimos a más de 6.500 visitantes cada año. A través de este espacio podremos acercar a las escuelas, instituciones y familias que nos visitan la historia de quienes habitaron nuestro país hace millones de años y contribuir a difundir el valor de nuestro patrimonio paleontológico”, destacó Marina Flores, mánager de Sostenibilidad de Montes del Plata.

Y agregó: “En Montes del Plata, nuestros procedimientos garantizan la adecuada conservación no solo de este tipo de hallazgos, sino también de otros sitios de alto valor patrimonial y ambiental, como las pinturas rupestres y las áreas de especial importancia para la biodiversidad. Preservar estos bienes públicos es una contribución concreta al conocimiento, la cultura y el patrimonio de toda la sociedad”.