El Banco de Previsión Social (BPS) convocó para el domingo 22 de noviembre la elección de los representantes sociales que integrarán su directorio por trabajadores, empresas, jubilados y pensionistas. El voto será secreto, personal y obligatorio.

Según informó el director Ariel Ferrari, unas 2,2 millones de personas estarán habilitadas para sufragar, lo que convierte a esta instancia en la segunda elección de mayor alcance del país después de las nacionales.

Deberán votar los trabajadores activos públicos y privados mayores de 18 años al 28 de febrero de 2026, así como jubilados y pensionistas. También participarán las empresas contribuyentes inscriptas ante el BPS a esa fecha, al día con sus obligaciones, salvo las excepciones previstas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Ferrari indicó que hay unas 336.000 empresas habilitadas, de las cuales 166.223 son unipersonales. Las empresas tendrán plazo hasta el 15 de junio para designar mandatario.

Los extranjeros que cumplan las condiciones y no tengan credencial cívica votarán con cédula de identidad, según su domicilio. La multa por no votar será equivalente a la aplicada en las elecciones nacionales; para empresas habrá sanciones de 6, 12 o 20 unidades reajustables.