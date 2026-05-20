El próximo jueves 21, a las 16 horas está prevista la próxima sesión del Municipio de Carmelo.

Tendrá una agenda amplia, con asuntos administrativos, solicitudes de instituciones locales, pedidos vinculados a infraestructura y varios temas presupuestales que serán puestos a consideración de los concejales.

Entre los expedientes incluidos en el orden del día aparecen el formulario C del rubro hotelería, la respuesta de Asesoría Jurídica sobre la escollera La Farola, la evaluación de presupuestos del POA 2026, una respuesta de Rotaract y otra comunicación vinculada a la Casa de la Cultura.

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La agenda también incorpora 16 asuntos entrados. Uno de ellos refiere al Municipio de Carmelo y al Fuerte San Lázaro, aunque el orden del día no detalla el alcance del planteo. También figura una solicitud de apoyo económico presentada por la Sociedad Criolla La Querencia, lo que incorpora nuevamente a la sesión el tratamiento de colaboraciones a instituciones sociales y culturales.

En materia educativa, aparece un pedido de la Escuela N.º 94 de Martín Chico para cartelería y señalización, además de una invitación de ANEP e IFD. También se incluye una solicitud de apoyo económico del Liceo N.º 2, lo que ubica a centros de enseñanza dentro de los temas a evaluar por el cuerpo municipal.

La infraestructura barrial y comunitaria ocupa otro tramo importante de la agenda. El grupo de tejo del Balneario Zagarzazú presentó una solicitud de luminarias, mientras que también se tratará un presupuesto para la reconstrucción de muros en las pistas Marcelo Bianchi. A eso se suman presupuestos por un tráiler, una alcantarilla, soldaduras y la eventual colocación de un tótem.

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El orden del día incorpora además dos planteos de la concejal Guadalupe Arcardini. Uno refiere a una solicitud para rever un lugar privado y el otro a la reactivación de expedientes, asuntos que serán considerados dentro del funcionamiento administrativo del Municipio.

Otro de los puntos previstos es el presupuesto para una pantalla LED y audio destinado a transmisiones de fechas del Mundial. También figura un asunto vinculado al grupo BID Uruguay y programas de inteligencia artificial, sin mayores detalles en el documento sobre el contenido específico de la presentación o propuesta.

La sesión tendrá así una agenda diversa, con temas que van desde respuestas jurídicas y expedientes pendientes hasta pedidos de instituciones, necesidades de señalización, iluminación, obras menores y análisis presupuestales. El tratamiento de cada punto permitirá conocer qué asuntos avanzan, cuáles quedan a estudio y qué prioridades administrativas o comunitarias quedan planteadas para las próximas semanas.