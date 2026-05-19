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Se informa a la población que comenzaron los trabajos de mejora vial en calle Defensa, en el tramo comprendido entre 19 de Abril y Mortalena.

Debido a la ejecución de las tareas, el tránsito permanecerá cortado en la zona mientras duren las obras. Se solicita a conductores y vecinos circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y utilizar vías alternativas para evitar inconvenientes.

Las intervenciones forman parte de las acciones de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial en la ciudad.

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