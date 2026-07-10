Integrantes del Directorio del Partido Nacional serán recibidos este martes, a la hora 09:30, en la sala de sesiones del Municipio de Carmelo, donde mantendrán un encuentro con el alcalde y concejales.

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Según la información proporcionada, está prevista la presencia del presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado Ceretta, quien asumió la conducción de la fuerza política a mediados de 2025.

La reunión se desarrollará en el ámbito municipal y formará parte de la agenda institucional de la comitiva nacionalista en Carmelo.

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El encuentro permitirá el intercambio entre las autoridades partidarias y representantes del gobierno local, en una instancia que tendrá como escenario la sala de sesiones del Municipio.

La actividad está prevista para este martes próximo, a las 09:30 horas.