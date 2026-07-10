Durante lo que va del año, el Municipio de Carmelo lleva registrados 12 contenedores quemados, mientras se prepara para recibir unas 30 nuevas unidades destinadas a reforzar el servicio en distintos puntos de la ciudad y zonas cercanas.

Además, se informó que alrededor de 15 contenedores que se encontraban rotos fueron recuperados, en un contexto en el que parte de la población viene realizando nuevos pedidos para contar con este servicio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Entre las solicitudes presentadas, vecinos del Balneario Zagarzazú pidieron formalmente la colocación de unos 10 contenedores y de un cesto de basura en la garita de espera de ómnibus ubicada al ingreso del balneario.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

También fue presentada una solicitud con la firma de unos 60 vecinos para reponer el contenedor que estaba ubicado en calle Treinta y Tres e Irastorza.

El tema fue abordado en la sesión del Concejo Municipal, donde la concejal Celia Vence, del Frente Amplio, planteó la posibilidad de instalar cámaras de videovigilancia en las cercanías de los contenedores. Según se manejó, los equipos podrían ser móviles y rotarse por distintos puntos, con el objetivo de individualizar a quienes provocan daños.

De acuerdo con información relevada por el Municipio, la mayoría de los contenedores incendiados corresponden a los mismos lugares, por lo que se evalúan medidas de control y la aplicación de sanciones severas contra quienes causen estos hechos.

La situación genera preocupación en el gobierno local, tanto por el daño al equipamiento público como por la demanda creciente de contenedores en distintos barrios y zonas de Carmelo.