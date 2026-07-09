La noche empezó con un auto que, según la información policial, circulaba de manera imprudente cerca del puente El Pelado, en la zona de rutas 21 y 22. Eran aproximadamente las 19:55 del miércoles 8 de julio cuando dos funcionarios de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial intentaron identificar el vehículo. Entonces, desde la ventanilla del acompañante, alguien arrojó un paquete.

Ese gesto breve, casi desesperado, abrió el operativo.

Los policías recuperaron el envoltorio y, de acuerdo con las pruebas de campo realizadas luego, la sustancia dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El peso total fue de 1,039 kilogramos.

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Después del descarte, el automóvil se dio a la fuga en dirección a Carmelo. La alerta se extendió por las unidades policiales del departamento y la Brigada Departamental Antidrogas de la Jefatura de Policía de Colonia coordinó el operativo de búsqueda.

Minutos más tarde, el vehículo fue ubicado en la zona de Ruta 55, próximo a Ombúes de Lavalle. Allí se produjo la detención de dos ocupantes: un hombre de 22 años y una adolescente de 17 años. Durante el procedimiento, según informó la Policía, hubo un forcejeo entre los ocupantes del auto y los efectivos. En ese episodio resultó lesionado por un disparo accidental un hombre de 35 años, con antecedentes penales, que logró escapar del lugar.

La persecución continuó.

Según la información oficial, durante la huida el hombre sustrajo una moto. La Jefatura de Policía de Colonia desplegó un operativo con participación de distintas zonas operacionales y cercó el área. Finalmente, a las 21:43, los efectivos lo detuvieron en un parador ubicado en la intersección de las rutas 12 y 55.

El hombre fue asistido por personal médico y trasladado a un centro de salud de la ciudad de Colonia. Allí se constató que las lesiones no revestían gravedad. Permanece internado bajo custodia policial.

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En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó el relevamiento de elementos de interés para la investigación. La Fiscalía Letrada de Carmelo dispuso la incautación de la sustancia, teléfonos celulares, el vehículo involucrado, tres cartuchos y la realización de diversas pericias.

El hombre de 22 años quedó alojado en dependencias policiales. La adolescente fue derivada al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, tras ser informados sus responsables legales.