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Familiares de Ernesto Fabián Banchero solicitan la colaboración de dadores de sangre. Las personas que puedan donar deben concurrir a CAMOC.

Entre las condiciones requeridas para donar sangre se encuentran ser una persona sana, presentar cédula de identidad vigente y en condiciones, tener entre 18 y 60 años y pesar más de 55 kilos.

La institución informa además que las personas que estén tomando medicación serán evaluadas por el médico hemoterapeuta. También se solicita no presentar síntomas respiratorios, alergias ni procesos infecciosos; no haberse realizado cirugías, tatuajes o piercing en el último año; y no haber consumido cannabis en los últimos 15 días.

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Previo a la extracción se realiza una entrevista personal, que determinará si la persona está apta o no para donar. La donación debe ser voluntaria y nunca debe realizarse a cambio de dinero.