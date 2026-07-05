Las tarifas del taxi aumentan 7,8% en todo el país a partir de esta madrugada, luego de más de un año sin ajustes.

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El presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, confirmó a Subrayado que la suba responde al incremento en los combustibles, uno de los principales costos operativos del servicio.

El ajuste tendrá impacto directo en los usuarios habituales del taxímetro, especialmente en quienes utilizan el servicio para traslados cortos, viajes nocturnos, consultas médicas, trámites o desplazamientos en zonas donde la disponibilidad de transporte colectivo es menor.

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Para el sector, el aumento busca recomponer parte de los costos acumulados durante el período en que la tarifa permaneció sin cambios. La actividad del taxi depende en buena medida del precio del combustible, además de otros gastos asociados al mantenimiento de los vehículos, seguros, salarios y funcionamiento diario del servicio.

La suba también vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el costo del transporte individual regulado. En un contexto de presión sobre los precios, el taxi mantiene una tarifa oficial, conocida por el usuario antes y durante el viaje a través del taxímetro, pero cada ajuste repercute en el bolsillo de quienes dependen del servicio.

Dourado ya había señalado en anteriores oportunidades que el aumento de los combustibles tiene una incidencia importante en la actividad, en particular en los vehículos que funcionan a nafta. También había planteado que las adecuaciones tarifarias se realizan con prudencia y en coordinación con las autoridades económicas.

El incremento comenzará a aplicarse desde esta madrugada en todo el territorio nacional. Con la nueva tarifa, los usuarios deberán prever un costo mayor para sus viajes, mientras que los trabajadores y propietarios del sector esperan que el ajuste permita absorber parte del encarecimiento de los insumos.

La medida llega en un momento en que el transporte continúa siendo uno de los rubros sensibles para los hogares. Para muchas personas, el taxi no es un servicio de uso cotidiano, sino una alternativa ante emergencias, problemas de movilidad, horarios nocturnos o traslados puntuales. Por eso, aunque el aumento se mida en porcentaje, sus efectos se sentirán de manera distinta según la frecuencia y la necesidad de uso.

El nuevo valor de la tarifa marca así un nuevo capítulo en la relación entre combustibles, costos de operación y precio final del transporte. En el caso del taxi, esa relación se traslada de forma inmediata al taxímetro.