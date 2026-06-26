Casa Evans, en Conchillas, recibió el pasado martes 23 de junio la muestra colectiva “Poesía del arte”, una propuesta que vincula artes visuales y literatura nacional a través de pinturas y esculturas inspiradas en textos de escritores uruguayos.

La inauguración contó con la presencia del director de Cultura de la Intendencia de Colonia, Carlos Deganello; el alcalde de Conchillas, Martín Hernández; la profesora Lilián Subelzú; artistas participantes; representantes de la Asociación Civil Amigos de Conchillas y de Montes del Plata, además de vecinos y visitantes.

La exposición reúne 45 obras realizadas por 23 artistas vinculados a la Asociación de Artistas Plásticos de Colonia. Cada pieza parte de poemas, relatos, novelas u otros textos de autores uruguayos, generando un diálogo entre la palabra escrita y la creación visual.

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La muestra fue presentada por primera vez en enero en el Centro Cultural Bastión del Carmen, en Colonia del Sacramento, y llega ahora a Conchillas con el apoyo de Montes del Plata, la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia, el Municipio local y la Asociación Civil Amigos de Conchillas.

La propuesta permanecerá abierta hasta mediados de julio, consolidando a Casa Evans como un espacio de encuentro cultural.