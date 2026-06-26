El arqueólogo y antropólogo José López Mazz, referente en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos desde comienzos de siglo y hasta 2014, se refirió, en una entrevista con medios departamentales, a las distintas líneas de investigación vinculadas a los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado y puso el foco en la situación de Colonia.

Consultado, por Ro Contenidos, sobre si alguna vez se señaló al Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia como posible lugar de enterramiento, López Mazz respondió que, durante el período en que trabajó en la búsqueda, no recuerda haber recibido información “chequeable de calidad” que permitiera avanzar en esa dirección.

“No quiere decir que no haya”, aclaró, al señalar que en las investigaciones se recibía una gran cantidad de información, incluida información falsa, por lo que los equipos priorizaban los lugares donde existían mayores elementos para trabajar.

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López Mazz explicó que, al hablar de detenidos desaparecidos, deben distinguirse distintas modalidades. Por un lado, mencionó casos de personas fallecidas en cuarteles como consecuencia de torturas, cuyos cuerpos luego fueron ocultados. Por otro, hizo referencia a los vuelos provenientes de Argentina, que habrían trasladado a más de 150 personas.

Según indicó, por el volumen de víctimas, esos casos pudieron haber tenido un tratamiento distinto al de las muertes ocurridas dentro de unidades militares. En ese sentido, sostuvo que los investigadores actuales probablemente continúen abordando esa línea.