La edila suplente del Frente Amplio, Norma Ortiz, realizó una nota pública en la que cuestionó el funcionamiento de los municipios del departamento, con énfasis en Carmelo, y anunció que presentará un pedido de informes para conocer la situación funcional de esa administración local.

Ortiz sostuvo que existen faltantes de funcionarios en espacios públicos y distintas reparticiones, y mencionó como ejemplos a Juan Lacaze, Florencio Sánchez y Carmelo. Según expresó, en el caso carmelitano varios trabajadores habrían solicitado traslados.

En ese marco, adelantó que pedirá información al Municipio de Carmelo para conocer cuántos funcionarios tiene actualmente y cuál es el procedimiento que se aplica cuando se realizan traslados hacia áreas como limpieza, tránsito, cultura u otras reparticiones.

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La edila afirmó que el planteo responde a la necesidad de conocer cómo se gestiona el funcionamiento interno del municipio. “Porque hablamos de transparencia y en este caso lo menos que hay es transparencia”, señaló en su publicación, donde también denunció la existencia de presuntas irregularidades.

Ortiz vinculó esos cuestionamientos generales con un caso personal referido a su hija, funcionaria municipal desde 2008 y presupuestada desde 2012. Según relató, desde setiembre del año pasado su hija presentó denuncias por presunto hostigamiento y acoso laboral contra superiores directos.

La representante frenteamplista sostuvo que la situación ya había sido tratada en la Junta Departamental, mediante un llamado a sala al Municipio de Carmelo realizado en diciembre de 2025. También afirmó que el caso fue puesto en conocimiento de Adeom y del Ministerio de Trabajo.

Uno de los puntos centrales de su denuncia refiere a la tramitación del expediente administrativo en el sistema GEX. Ortiz indicó que, siguiendo los movimientos del expediente, su hija tomó conocimiento de que desde el 9 de junio se encontraba en el Municipio de Carmelo para ser notificada, instancia que, según afirmó, nunca se concretó.

De acuerdo con su relato, al consultar al alcalde Luis Pablo Parodi, este le habría respondido que el expediente ya estaba archivado. Ortiz cuestionó esa situación y preguntó si corresponde archivar una actuación sin notificar previamente a la parte denunciante.

La edila también señaló que, al acceder a la documentación, constató una resolución del 1.º de octubre de 2025, firmada por el intendente Guillermo Rodríguez, en la que se disponía el traslado de la funcionaria a cumplir tareas en Casa de la Cultura de Carmelo. Según afirmó, esa hoja figuraba cerca del final del expediente, pese a que a su entender debía ubicarse entre las primeras actuaciones.

Además, sostuvo que algunos movimientos visibles en el sistema GEX no aparecerían luego al imprimirse el expediente. Ortiz afirmó que tanto el intendente como el alcalde estaban al tanto de la situación y pidió que las autoridades se hagan cargo de lo que considera irregularidades administrativas.

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La publicación incluye además referencias a perjuicios económicos, morales y de salud que, según Ortiz, habría sufrido su hija durante los últimos nueve meses. También menciona otros episodios atribuidos a funcionarios municipales, aunque sin que en el texto consten resoluciones administrativas o judiciales sobre esos hechos.

Por ese motivo, los señalamientos quedan planteados como denuncias públicas realizadas por la edila suplente. Hasta el momento, en el material difundido no consta una respuesta oficial del Municipio de Carmelo ni de la Intendencia de Colonia sobre los hechos mencionados.