La 14.ª sesión plenaria del Congreso de Intendentes se realizó en la mañana del jueves 25 de junio y marcó la primera reunión del organismo en su nueva sede, ubicada en el Prado de Montevideo.

Durante la instancia, los jefes departamentales recibieron a la presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología, Madeleine Renom, y al director de INUMET, Mario Arizti, quienes presentaron información actualizada sobre la evolución del fenómeno de El Niño para el período 2026-2027.

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En el marco del sistema de advertencias tempranas, Renom señaló que Uruguay se encuentra actualmente ante un “Niño moderado” en intensidad, pero indicó que el fenómeno “viene en un aumento bastante rápido e importante”. Según informó, existe un 60% de probabilidad de que entre octubre y diciembre se configure un evento de “Niño muy fuerte”.

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La presidenta de INUMET explicó que, durante los años bajo influencia de El Niño, Uruguay puede registrar precipitaciones por encima de lo normal, principalmente en la región ubicada al norte del río Negro. También señaló que se esperan temperaturas superiores a lo habitual entre junio y agosto, mientras que para el otoño de 2027 podrían presentarse temperaturas por debajo de lo normal, especialmente en el norte del país.

Renom advirtió además que diciembre y abril serán meses a observar dentro de este período, por la posibilidad de lluvias significativas. En particular, indicó que en diciembre podría formarse un núcleo de precipitaciones importantes sobre el norte del país, con acumulados que podrían alcanzar entre 400 y 500 milímetros en el mes.