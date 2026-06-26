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La Universidad de la República abrirá en julio las inscripciones para el Ciclo Inicial Optativo del Área Social y Artística en la región Suroeste, una propuesta curricular pensada como trayecto de ingreso a la vida universitaria para personas con bachillerato culminado.

El CIO Social y Artístico se desarrolla durante dos semestres y permite, una vez finalizado, continuar estudios en distintas carreras del Área Social y Artística existentes en el país, con reconocimiento de los créditos cursados.

La formación se estructura en tres módulos. El primero, “Perspectivas sociales, humanas y artísticas”, es obligatorio y se dicta en el primer semestre. El segundo, “Metodologías y herramientas para el trabajo intelectual”, también obligatorio, se distribuye entre ambos semestres. El tercero, “Perspectivas disciplinares”, se cursa en el segundo semestre y permite elegir unidades curriculares según la trayectoria de interés: Ciencias Sociales, Humanidades, Información y Comunicación o Derecho.

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Para acreditar el ciclo, el estudiantado deberá completar al menos 80 créditos. La propuesta se vincula además con otras formaciones ya presentes en la región, como la Tecnicatura en Administración y Contabilidad, con mención en Cooperativismo y Asociativismo, y la Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales.

De forma excepcional, en el semestre par de 2026 se ofrecerán cuatro unidades curriculares obligatorias: Introducción a la Universidad, La cuestión social en la historia, Metodología de la investigación e Introducción a la Epistemología.

Las inscripciones al CIO estarán disponibles del 6 al 19 de julio, mientras que la inscripción a las unidades curriculares se realizará del 20 al 24 de julio, a través de la web de Bedelías de la Udelar, seleccionando el Regional Suroeste y la carrera Ciclo Inicial Optativo del Área Social y Artística.

El semestre se extenderá del 3 de agosto al 14 de noviembre, y el período de exámenes será del 23 de noviembre al 14 de diciembre.