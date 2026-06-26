Uruguay jugará este viernes ante España un partido determinante para sus aspiraciones en el Mundial 2026. La selección dirigida por Marcelo Bielsa buscará una victoria que le permita avanzar con mayor seguridad, aunque un empate también podría mantener abierta la posibilidad de clasificación, según los resultados de otros encuentros.

España llega con una posición más favorable en el Grupo H, pero también necesita asegurar el primer lugar para evitar un cruce más exigente en la próxima ronda. El equipo de Luis de la Fuente es uno de los candidatos del torneo, aunque su recorrido inicial dejó elementos que Uruguay puede intentar explotar.

El rendimiento de la Celeste en sus dos primeros partidos no alcanzó las expectativas. El equipo mostró pasajes de buen juego, intensidad física y capacidad para reaccionar después de quedar en desventaja en el marcador. Sin embargo, ante España deberá elevar su nivel para sostenerse en competencia.

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España dejó señales ante Cabo Verde

El empate sin goles de España ante Cabo Verde expuso una dificultad para el conjunto europeo: encontrar espacios cuando enfrenta defensas compactas y rivales que presionan con intensidad en su propio campo.

La selección española suele avanzar con paciencia, a partir de la posesión, hasta detectar un hueco para atacar. Ese mecanismo perdió fluidez ante un bloque bajo ordenado, una referencia que Uruguay puede considerar para preparar el partido.

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España luego derrotó con claridad a Arabia Saudita, pero el antecedente ante Cabo Verde ofrece una alternativa táctica para la Celeste. Bielsa podría necesitar un planteo distinto a su propuesta habitual, con mayor atención a la estructura defensiva y a los espacios para una salida rápida.

La defensa y la eficacia serán determinantes

Uruguay cuenta con futbolistas de jerarquía en todas las líneas y con recursos individuales para resolver momentos en los que el funcionamiento colectivo no alcanza. Esa capacidad puede ser relevante en un partido con pocas oportunidades.

El equipo también deberá sostener el aspecto mental. La selección uruguaya ha sido cuestionada por no mantener ventajas en el cierre de los partidos, pero los encuentros ante rivales de mayor peso suelen exigir una respuesta distinta. La intensidad, la disputa de cada pelota y la concentración serán factores centrales.

Para vencer a España, Uruguay necesitará solidez defensiva, control sobre los principales jugadores rivales y precisión para aprovechar las ocasiones que genere. La Celeste no puede permitirse desperdiciar oportunidades: deberá resistir los avances españoles, sostener un bloque firme y buscar ponerse en ventaja cuando encuentre espacios.

El partido definirá buena parte del futuro de Uruguay en el Mundial. La Celeste afrontará una prueba ante un rival de alta exigencia, con la necesidad de encontrar equilibrio entre su ambición ofensiva y la disciplina para contener a España. El Grupo H reúne a España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.