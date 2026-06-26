Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España en el último partido del Grupo H. La selección dirigida por Marcelo Bielsa necesitaba un resultado favorable para sostener sus posibilidades de clasificación, pero volvió a quedarse sin margen en una noche de escasa eficacia ofensiva y fuerte impacto anímico.

El único gol del encuentro llegó en el primer tiempo. Álex Baena recibió dentro del área y definió para adelantar a España, en una jugada que también expuso un error de Fernando Muslera. El arquero uruguayo, cuestionado por intervenciones anteriores durante la Copa del Mundo, fue sustituido en el descanso por Sergio Rochet.

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Hasta ese momento, Uruguay había mostrado algunos pasajes de presión y recuperación alta, especialmente ante una España que comenzó lenta y sin demasiada profundidad. Sin embargo, el equipo celeste no logró transformar esos tramos favorables en situaciones claras ni sostener una respuesta contundente después del gol.

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En el complemento, España administró la ventaja y tuvo chances para ampliar el marcador, aunque sin precisión en la definición. Uruguay intentó modificar el trámite con cambios y mayor empuje, pero careció de claridad en los metros finales.

La derrota cerró una participación mundialista sin victorias para la Celeste y dejó al equipo fuera de la fase eliminatoria. Para España, el triunfo significó una clasificación con puntaje alto y el cierre de la serie en una posición favorable.