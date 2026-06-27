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Dos personas fallecieron y una tercera resultó gravemente herida tras el vuelco de una camioneta registrado en la madrugada de este sábado en el departamento de Soriano.

Según informó Policía Caminera, el siniestro ocurrió sobre las 5 de la mañana, a la altura del kilómetro 32.800, cuando el vehículo circulaba desde Rodó hacia Ombúes de Lavalle.

Por causas que se procuran establecer, la camioneta despistó hacia la izquierda y posteriormente volcó.

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En el vehículo viajaban tres ocupantes. Dos de ellos fallecieron en el lugar como consecuencia del impacto, mientras que el tercero fue trasladado en estado grave a CAMEC de Rosario para recibir asistencia médica.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro.