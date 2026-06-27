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Fernando Muslera habló luego de la derrota de Uruguay y del final del Mundial para el seleccionado celeste. El arquero decidió expresarse públicamente y aseguró que no quiso evitar el momento difícil.

“Obviamente que nunca fui a esconderme, siempre fui a dar la cara”, dijo Muslera, al explicar que esa era la forma más directa que encontraba para dirigirse a los uruguayos.

El futbolista reconoció el dolor que le provocó la eliminación y admitió que atravesaba uno de los momentos más duros de su carrera deportiva. “Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte”, expresó.

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Muslera también hizo referencia al trabajo previo y a la preparación realizada antes del torneo. Según señaló, después del partido habló con sus compañeros en el vestuario, cuando el grupo ya estaba más tranquilo, y les transmitió su pesar por el rendimiento personal.

“Hoy me toca, con la preparación que tuve, no haber tenido un buen Mundial”, afirmó.

El arquero contó que pidió disculpas al plantel y extendió ese mensaje a la gente. “Le pedí disculpas a ellos, le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso”, manifestó.

En sus palabras, Muslera asumió el momento sin buscar excusas y señaló que ahora deberá apoyarse en su entorno más cercano para recuperar fuerzas. “Lamentablemente toca ahora estar con los más cercanos, juntar energías y seguir adelante”, indicó.

El arquero cerró su mensaje con una reflexión sobre el puesto y sobre el fútbol. Dijo que se trata de un deporte que “a veces te da mucho” y “a veces te quita”, y remarcó que le corresponde asumir lo ocurrido y afrontar lo que venga.