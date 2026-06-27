Un motociclista fue trasladado por una emergencia móvil luego de un siniestro de tránsito registrado en la madrugada de este sábado.

De acuerdo con la información disponible, el hecho ocurrió sobre las 3.30 en la intersección de las calles Carmen y Treinta y Tres, donde por motivos que se procuran establecer entraron en colisión un auto utilizado como taxi y una moto.

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Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto debió recibir asistencia y fue trasladado por una emergencia móvil.

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Hasta el momento no se informó oficialmente el estado de salud del motociclista ni otros detalles sobre las circunstancias del siniestro.

Las actuaciones correspondientes buscan determinar cómo se produjo la colisión.