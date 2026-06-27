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Un siniestro de tránsito se registró en Ruta 21, en el tramo comprendido entre Nueva Palmira y Carmelo, unos 150 metros del restaurante Narbona, informó Fm Río 90.9 y confirmó Carmelo Portal con fuentes policiales.

De acuerdo con la información primaria, la circulación en la zona requiere especial precaución debido a que la carretera se encuentra en obras.

El hecho vuelve a poner la atención sobre la necesidad de extremar los cuidados en los tramos de ruta intervenidos por obras, donde pueden existir cambios en la circulación habitual, reducción de calzada, presencia de maquinaria, señalización provisoria o alteraciones en el estado del pavimento.

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Las autoridades y los servicios correspondientes deberán establecer las circunstancias en que se produjo el siniestro.