Tres siniestros de tránsito registrados en pocas horas dentro de Carmelo y la región dejaron una señal de alerta. Los hechos ocurrieron en escenarios distintos: una esquina de la ciudad, un tramo de ruta en obras y una carretera del departamento de Soriano. Uno de ellos tuvo consecuencias fatales.

No se puede afirmar que exista una causa común entre los episodios. Tampoco corresponde hablar de una tendencia a partir de tres casos aislados. Pero desde una mirada de seguridad vial, la cercanía temporal de estos hechos permite plantear una pregunta necesaria: ¿qué nivel de riesgo estamos aceptando cada día al circular por calles y rutas de la zona?

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El primer hecho ocurrió sobre las 3.30 de la madrugada, en la intersección de Carmen y Treinta y Tres, donde por motivos que se procuran establecer entraron en colisión un taxi y una moto. Como consecuencia del impacto, el conductor del birrodado fue trasladado por una emergencia móvil.

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En la ciudad, los cruces son puntos críticos. Allí se mezclan trayectorias, prioridades de paso, giros, frenadas y decisiones que muchas veces se toman en segundos. Cuando uno de los vehículos involucrados es una moto, el riesgo físico aumenta: el motociclista no cuenta con la estructura de protección que tiene un automóvil y, ante un impacto, queda más expuesto.

El segundo siniestro fue reportado en Ruta 21, entre Nueva Palmira y Carmelo, unos 150 metros antes del restaurante Narbona. La información disponible indica que la carretera está en obras y que se debe transitar con precaución.

Un tramo en obra cambia las condiciones habituales de circulación. Puede modificar el ancho de la calzada, la banquina, la visibilidad, el estado del pavimento o la ubicación de la señalización. Nada de eso permite señalar una causa del siniestro sin una investigación técnica, pero sí obliga a una conducta más defensiva por parte de quienes transitan: menor velocidad, mayor distancia de seguridad y atención permanente a las indicaciones del camino.

El tercer episodio fue el más grave. Según informó Policía Caminera, una camioneta que circulaba desde Rodó hacia Ombúes de Lavalle despistó hacia la izquierda y volcó a la altura del kilómetro 32.800, aún en el departamento de Soriano. En el vehículo viajaban tres personas: dos fallecieron en el lugar y una tercera fue trasladada en estado grave a CAMEC de Rosario. El hecho ocurrió sobre las 5 de la madrugada.

El horario también es un dato relevante desde el punto de vista vial. La madrugada suele reunir condiciones que exigen mayor prudencia: menor visibilidad, posibles señales menos perceptibles, cansancio acumulado y rutas con baja circulación, donde la sensación de confianza puede llevar a subestimar el riesgo. No significa que esos factores hayan causado el vuelco, pero sí forman parte del contexto que debe considerarse cuando se analiza la siniestralidad.

Los tres casos muestran una misma realidad desde ángulos distintos. En ciudad, la convivencia entre vehículos de distinto porte exige atención en cada cruce. En ruta, las velocidades más altas reducen el margen de error. En zonas en obra, el conductor debe adaptar su conducta a un entorno que ya no es el habitual. Y cuando el usuario vulnerable es un motociclista, cualquier colisión puede tener consecuencias importantes.

La seguridad vial no depende de una sola conducta ni de una sola autoridad. Depende de vías señalizadas, controles adecuados, vehículos en condiciones y, sobre todo, decisiones responsables al conducir. Reducir la velocidad no es una formalidad: aumenta el tiempo de reacción y puede disminuir la gravedad de un impacto. Mantener distancia no es una cortesía: es una medida concreta para evitar una colisión. Respetar la señalización de obra no es una opción: es parte de la protección de quienes circulan y de quienes trabajan en la ruta.

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Lo ocurrido en pocas horas no habilita conclusiones apresuradas, pero sí deja una advertencia periodística y ciudadana. La siniestralidad vial no aparece de golpe: se construye en pequeñas decisiones, en riesgos tolerados, en maniobras que se repiten y en entornos donde muchas veces se circula confiado.

Carmelo y su región tienen tránsito urbano, rutas de conexión, zonas productivas, turismo, motos, taxis, vehículos particulares y circulación pesada. Esa mezcla exige una cultura vial más atenta. No se trata solo de llegar, sino de llegar sin que el viaje termine en una emergencia, en una investigación policial o en una pérdida irreparable.