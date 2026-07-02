Un avión de LATAM Airlines que despegaba este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco debió interrumpir su operación y regresar a tierra luego de que un ave fuera aspirada por la turbina derecha de la aeronave.

Entre los pasajeros viajaban dos carmelitanos, según información a la que accedió Carmelo Portal. Ambos se encontraban a bordo del Airbus A320-214, matrícula CC-BLE, cuando se produjo el incidente durante la carrera de despegue.

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Tras el impacto, la tripulación activó los protocolos previstos para este tipo de situaciones y la aeronave permaneció en vuelo hasta alcanzar condiciones seguras para retornar al aeropuerto. El procedimiento permitió concretar el aterrizaje sin que se reportaran personas lesionadas entre pasajeros ni tripulación.

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El episodio generó momentos de preocupación, especialmente por tratarse de una situación ocurrida en una de las fases más sensibles del vuelo. Sin embargo, de acuerdo con la información difundida, el inconveniente quedó concentrado en el aspecto mecánico de la turbina afectada.

Los impactos de aves contra aeronaves, conocidos en la aviación como “bird strike”, son eventos contemplados dentro de los protocolos de seguridad aeroportuaria. Aunque pueden generar daños en los motores o en otras partes del avión, las tripulaciones están entrenadas para responder ante este tipo de emergencias y priorizar el retorno seguro de la aeronave.

La presencia de dos pasajeros de Carmelo a bordo le dio al episodio una repercusión particular a nivel local, aunque no se informaron consecuencias personales para ellos ni para el resto de los ocupantes.

La aeronave involucrada es un Airbus A320-214 identificado con la matrícula CC-BLE. Al momento de esta publicación no se habían informado mayores inconvenientes más allá de la revisión técnica correspondiente sobre la turbina derecha.