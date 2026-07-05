El director técnico de Estudiantes, Alexander Medina, analizó la actuación de Uruguay en el Mundial 2026, defendió al arquero Fernando Muslera después de su error ante España y consideró que la Asociación Uruguaya de Fútbol deberá realizar una revisión profunda luego de la eliminación en la fase de grupos.

En una entrevista con Minuto 1, de Carve Deportiva, Medina sostuvo que el desenlace dejó una sensación negativa, aunque entendió que la selección mereció mejores resultados en sus primeras presentaciones.

“El resultado final marca un poco la sensación negativa que tenemos todos, pero en los dos primeros partidos Uruguay mereció ganar. Lo que marca todo es el resultado final y lamentablemente no pudimos pasar de ronda”, expresó.

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Uruguay terminó su participación sin victorias: empató ante Arabia Saudita y Cabo Verde y perdió 1-0 frente a España, resultado que confirmó su eliminación. En ese encuentro, Muslera fue sustituido en el entretiempo tras un error que derivó en el gol de Álex Baena.

“Uruguay se ha refundado a partir de golpes duros”

Consultado por los posibles problemas entre Marcelo Bielsa y parte del plantel, Medina recordó que la selección atravesó situaciones similares en otros ciclos.

“Históricamente tuvimos estos problemas. Desde que tengo uso de razón, me acuerdo del Mundial de 1986 cuando se hablaba de los problemas con Omar Borrás o con los repatriados en 1994, o con alguna otra situación referida a los entrenamientos que hemos tenido”, afirmó.

El exdelantero consideró, sin embargo, que Uruguay ha sabido reponerse después de resultados adversos.

“Pero también Uruguay se ha refundado a partir de un golpe deportivo duro”, señaló. “Deportivamente no nos fue bien, pero, si puede haber algo positivo, a partir de ahora tenemos la posibilidad de comenzar un nuevo proceso y un nuevo ciclo, y ahí está la cuestión”.

La energía del plantel y el ciclo de Bielsa

Medina sostuvo que los episodios previos al Mundial afectaron la convivencia y el clima interno de la selección.

“Todo lo que se habló no ayudó a la convivencia de la Selección ni a la energía. Llegamos con una energía muy baja al Mundial”, dijo.

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Para el entrenador, ese aspecto puede tener incidencia en el rendimiento deportivo. “La energía es clave para todos los equipos de trabajo; cuando tenés una mala energía, tarde o temprano en el fútbol eso sale a relucir, la pelota va a pegar en el palo y va a salir”.

“Lamentablemente quedamos afuera en primera fase, nos volvimos temprano, pero hay que tratar de mirar el futuro”, añadió.

Medina también planteó que, ante resultados negativos, no deben profundizarse situaciones que afecten la convivencia. “Todos los que hacen a la convivencia diaria tienen que estar alineados. Entrenar es un arte, sobre todo gestionar a nuestros futbolistas y nuestro entorno”, sostuvo.

Sobre el legado de Bielsa, quien tras la eliminación dijo que no dejó nada al fútbol uruguayo, Medina consideró que todo entrenador deja aprendizajes, tanto positivos como negativos.

“Siempre los entrenadores dejamos algo. Hay algunos que dejan muchas cosas positivas, y otros cosas que no deben volverse a hacer”, afirmó.

También señaló que los técnicos suelen ser evaluados por los resultados. “Siempre se nos juzga por el resultado, y no se valoran muchas cuestiones que hacemos en el día a día con algún jugador que se potencia o alguna situación que puede haberse dejado”.

“Considero que, por la capacidad y los años de experiencia que tiene, siempre deja cosas positivas, a veces poco, a veces mucho, depende de cómo se mire. Indudablemente fue un pasaje intenso de Bielsa por nuestra Selección”, opinó.

Bielsa dejó el cargo luego de la eliminación y asumió la responsabilidad por el rendimiento del equipo. También reconoció que hubo pedidos de los jugadores para modificar algunos aspectos de la preparación y las charlas técnicas.

Medina, además, rechazó las interpretaciones que apuntan a una falta de compromiso de los futbolistas.

“Cuando se dice que el jugador le suelta la mano al entrenador… Están defendiendo la camiseta de Uruguay y todos los futbolistas querían que a Uruguay le vaya bien, más allá de tener o no un feeling total con el entrenador”, expresó.

“Está su prestigio, su imagen, su familia. Son los primeros que quieren ganar, y más con esta camiseta”, agregó.

El respaldo a Muslera

El entrenador de Estudiantes se refirió especialmente a la situación de Fernando Muslera, quien pidió no disputar el segundo tiempo del partido ante España luego de su error en el primer tiempo.

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“Imaginate que yo también lo sentí como propio. Por toda la situación, por la ilusión que tenía de jugar el Mundial y por cómo se había preparado”, dijo Medina.

“Lamentablemente tuvo ese error que lo padeció y lo sintió muchísimo, porque quería como el que más que las cosas salieran bien”, agregó.

Tras el encuentro, Bielsa destacó la decisión del arquero de solicitar el cambio y la definió como un gesto de generosidad.

Medina coincidió con esa valoración. “Lo explicó bien el entrenador, que dejó bien en claro que no es para todos, porque estamos acostumbrados desde chicos a ir contra todo aunque no estemos bien mentalmente o con el semblante positivo después de cometer un error o fallar un penal”, expresó.

“Pero a veces no estás en condiciones. Eso habla bien de Muslera, que no se sentía apto para salir a jugar al segundo tiempo”, añadió.

El técnico aseguró que el arquero todavía tiene condiciones para continuar su carrera y recordó su rendimiento en Estudiantes.

“Fernando tiene mucho para darle al fútbol todavía. Yo valoro muchísimo el rendimiento que tuvo en Estudiantes y nos ha salvado en muchos partidos”, sostuvo.

“Lamentablemente en este Mundial no pudo demostrar toda su jerarquía y su calidad; ahora comienza otra historia para él en lo personal”, señaló.

Medina indicó que Muslera volverá a entrenar con Estudiantes el 13 de julio y explicó que el club buscará acompañarlo en su regreso a la actividad.

“Él está apto, pero como entrenador yo también tengo que dar días libres; él debe descomprimirse, liberarse de todo el estrés, y quiero tenerlo de la mejor manera”, afirmó.

Estudiantes tiene previsto iniciar el semestre el 21 de julio con la final de la Supercopa ante Independiente Rivadavia. Medina dijo que evaluarán especialmente el estado anímico del arquero, aunque estimó que llegará en condiciones.

Dirigir a la Selección, un objetivo a futuro

Por último, Medina fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a Uruguay en algún momento de su carrera.

“No lo pienso ahora. Obviamente uno como entrenador y por estar en el fútbol y ser uruguayo, siempre va a tener ese objetivo”, respondió.

El técnico recordó que como futbolista también tuvo la aspiración de disputar una Copa del Mundo, aunque no logró integrar el plantel para Alemania 2006.

“Ahora como entrenador, estoy pensando en hacerlo muy bien en Estudiantes, tratar de cumplir los objetivos que tenemos en el club y después que sea lo que sea”, señaló.

Medina consideró que la AUF deberá realizar un análisis de fondo sobre el futuro de la selección.

“La evaluación que tienen que tener las autoridades de la AUF debe ser profunda, debe ser volver a las raíces, a nuestra idiosincrasia, a nuestra identidad, y para eso tiene mucho trabajo por delante”, afirmó.

“En lo que compete a mí, tratar de hacerlo bien en Estudiantes, seguir preparándome y evolucionando como entrenador y como persona para que el día que nos pueda tocar dirigir la Selección Uruguaya estar a la altura de la situación”, concluyó.