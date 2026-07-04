El Municipio de Carmelo recibió a representantes de UNI3, la Universidad Abierta para la Educación No Formal de Adultos, en una reunión de trabajo orientada a conocer sus actividades, proyectos y posibles líneas de acción conjunta en la ciudad.

Durante el encuentro se dialogó sobre la propuesta institucional de UNI3 y sobre iniciativas que puedan contribuir al desarrollo educativo, social y cultural de la comunidad. La reunión se enmarca en el proceso de consolidación de UNI3 Carmelo, sede que ya figura en el listado oficial de UNI3 Uruguay con domicilio en Uruguay 465, Carmelo, departamento de Colonia.

UNI3 es una institución de educación no formal dirigida a personas adultas, con especial vínculo histórico con las personas mayores. Su objetivo es promover el aprendizaje permanente, la participación activa, el encuentro y el intercambio de experiencias. No funciona como una universidad terciaria tradicional, sino como un espacio abierto de formación, integración y participación comunitaria.

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La institución nació en Uruguay en 1983, inspirada en el movimiento de Universidades de la Tercera Edad surgido en Francia a comienzos de la década de 1970 por iniciativa del profesor Pierre Vellas. En el país adoptó el modelo de UNI3 Ginebra, Suiza, y desde entonces se extendió a distintas localidades.

La propuesta se desarrolla a través de aulas-taller coordinadas por animadores socioculturales. Estos espacios combinan aprendizaje, intercambio de saberes, creatividad, comunicación y participación grupal. A nivel nacional, UNI3 organiza actividades vinculadas a áreas como arte y manualidades, ciencia, idiomas, intercambios culturales, literatura y escritura, actividades lúdico-cognitivas, movimiento, tecnología y propuestas vivenciales.

En Carmelo, la sede local aparece vinculada al domicilio de la Asociación Civil Moldeando el Futuro, organización comunitaria ubicada en Uruguay 465 y registrada en el Mapeo de la Sociedad Civil como una entidad dedicada a inclusión social y educación no formal.

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La reunión entre el Municipio de Carmelo y UNI3 abre una instancia de diálogo para explorar formas de cooperación en torno a propuestas educativas, sociales y culturales. Hasta el momento, la información disponible refiere a posibles líneas de trabajo conjunto, por lo que los detalles sobre talleres, horarios, cupos o actividades específicas deberán ser confirmados por la sede local.

La instalación de UNI3 en Carmelo se da en un contexto en el que la educación permanente y la participación de las personas mayores ocupan un lugar creciente en la agenda social. Según el Censo 2023 del Instituto Nacional de Estadística, las personas de 65 años y más representan el 16% de la población uruguaya.

Desde esa perspectiva, UNI3 Carmelo se presenta como una herramienta comunitaria para generar nuevos espacios de formación, integración y encuentro, fortaleciendo el acceso de las personas adultas a propuestas educativas no formales dentro de la ciudad.