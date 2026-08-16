El monumento había sido inaugurado en junio de 2022 a partir de una iniciativa que vinculó a los clubes rotarios de Carmelo y Villa Lanús, de Posadas. La placa identificatoria fue dañada y la escultura presenta además una pequeña rotura en la nariz.

Un gesto de intercambio cultural entre Uruguay y Argentina terminó convertido, cuatro años después, en objeto de vandalismo. El busto del general Andrés Guacurarí, ubicado en Plaza Artigas de Carmelo, presenta daños en su placa de identificación y una pequeña rotura visible en la zona de la nariz.

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La escultura fue inaugurada el 25 de junio de 2022 por el Club Rotario de Carmelo. El busto llegó a la ciudad a través de una delegación del Club Rotario de Villa Lanús, de Posadas, provincia de Misiones, República Argentina, que participó de su instalación en uno de los principales espacios públicos de Carmelo.

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El busto recuerda a Andrés Guacurarí, figura histórica estrechamente vinculada al artiguismo y a la historia de Misiones, y su emplazamiento en Plaza Artigas reforzó simbólicamente esa relación histórica entre ambas márgenes del río Uruguay.

Recientemente, la chapa que permite identificar el busto fue vandalizada. A ese deterioro se suma una pequeña rotura en la nariz de la escultura. Los daños afectan no solamente la conservación material de la pieza, sino también la función informativa que cumple la placa para quienes recorren la plaza y desconocen la identidad del personaje representado.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa el cuidado del patrimonio instalado en los espacios públicos de la ciudad. En este caso, además, se trata de una obra que nació como resultado de un vínculo institucional entre organizaciones de dos países y que forma parte de la memoria reciente de Plaza Artigas.

La recuperación de la placa y la reparación del busto permitirían restituir el sentido original de una pieza concebida para recordar una figura histórica y, al mismo tiempo, dejar testimonio de los vínculos culturales construidos entre Carmelo y Misiones.