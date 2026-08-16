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El domingo avanzó hacia el mediodía con una advertencia sobre buena parte del mapa uruguayo. En Colonia, once localidades quedaron comprendidas en el aviso meteorológico amarillo emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET): Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Conchillas, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.

No es todo el departamento de Colonia el que figura bajo advertencia en la información divulgada por el organismo. Esa precisión importa: mientras otros departamentos aparecen íntegramente comprendidos, INUMET delimita para Colonia un conjunto específico de localidades.

La advertencia comenzó a regir a las 12.10 de este domingo 16 de agosto y establece una probabilidad superior al 75% de ocurrencia de los fenómenos previstos. El organismo anunció que actualizará la información a las 14.10.

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Lo que puede traer la tormenta

La palabra “amarillo” sintetiza el nivel de advertencia, pero detrás del color existe una descripción concreta de lo que puede suceder.

INUMET prevé tormentas puntualmente fuertes, capaces de producir precipitaciones abundantes en períodos breves. También advierte sobre la posibilidad de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

El término “puntualmente” es relevante. La advertencia no significa que todos los lugares comprendidos recibirán necesariamente una tormenta con la misma intensidad ni durante el mismo tiempo. Define un área dentro de la cual pueden desarrollarse esos fenómenos.

Así, mientras en un punto puede registrarse lluvia intensa, en otro cercano las condiciones pueden ser diferentes. La advertencia identifica el territorio donde existe el riesgo meteorológico, no anticipa exactamente qué ocurrirá en cada calle o localidad.

Carmelo, dentro de una extensa zona del país

El fenómeno excede ampliamente a Colonia.

La advertencia comprende la totalidad de los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Flores, Florida, Río Negro, Rocha, Soriano y Treinta y Tres.

También alcanza localidades de Canelones, Maldonado, Paysandú, Rivera, San José y Tacuarembó.

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El mapa de la advertencia dibuja así una extensa franja del territorio nacional bajo condiciones favorables para tormentas fuertes y lluvias abundantes.

En Colonia, sin embargo, la delimitación es selectiva. Además de Carmelo aparecen localidades del oeste, centro y este departamental, desde Agraciada y Conchillas hasta Miguelete, Nueva Helvecia y Florencio Sánchez.

Una advertencia que obliga a mirar el cielo y también el reloj

Las advertencias meteorológicas son fotografías temporales de una atmósfera que continúa evolucionando.

Por eso INUMET estableció las 14.10 como hora de actualización. En ese momento, el organismo puede mantener, modificar o finalizar las condiciones de advertencia según la evolución observada.

Hasta entonces, Carmelo permanece dentro del área señalada por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

La información disponible no establece a qué hora llegará una tormenta específicamente a Carmelo ni cuánto lloverá en la ciudad. Tampoco permite afirmar que caerá granizo o que se producirán rachas muy fuertes en cada una de las localidades enumeradas.

Lo que sí establece INUMET es una probabilidad superior al 75% para el fenómeno que originó la advertencia y un conjunto definido de riesgos asociados.

En una tarde marcada por la inestabilidad, esa diferencia entre lo posible y lo efectivamente observado resulta fundamental: la advertencia anticipa condiciones de riesgo; será la evolución de las próximas horas la que determine dónde y con qué intensidad terminarán manifestándose.