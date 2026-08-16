El Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025–2029 incluye al departamento de Colonia dentro de distintos capítulos de diagnóstico y del balance de las políticas desarrolladas en el período anterior, pero no presenta una programación departamental que permita saber cuántas soluciones habitacionales se construirán, rehabilitarán o financiarán en Colonia durante los próximos cinco años.

Esa distinción es central para interpretar el documento.

El Plan define las políticas nacionales que desarrollarán el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y los organismos que integran el Sistema Público de Vivienda, pero la distribución territorial de buena parte de esas herramientas deberá concretarse posteriormente mediante proyectos, convenios y programas específicos.

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Para Colonia, por tanto, el documento permite reconocer antecedentes y algunos problemas territoriales, pero todavía no permite construir una cifra global de inversión ni un número de viviendas proyectadas para el quinquenio.

Colonia aparece entre los departamentos donde se concentraron proyectos privados promovidos

Una de las referencias más relevantes al departamento surge del balance del programa Entre Todos–Sueños en Obra, desarrollado durante el período anterior.

El Plan señala que la mayoría de los proyectos de ese programa se ubicaron en el interior del país y que una parte importante se concentró en el sur.

Canelones fue el departamento con mayor presencia, especialmente en el eje de la ruta 5, Ciudad de la Costa y Pando. A continuación, el documento menciona específicamente a Maldonado, Colonia y Soriano entre los departamentos donde también ingresaron proyectos.

El propio Plan interpreta esa distribución como una concentración mayoritaria de iniciativas al sur del río Negro.

La referencia coloca a Colonia dentro de uno de los principales territorios receptores de proyectos del programa, aunque el documento no informa cuántos correspondieron al departamento, qué número de viviendas representaron ni en qué ciudades fueron presentados.

Por eso, el dato permite establecer una presencia relativamente importante de Colonia dentro de la distribución territorial del programa, pero no calcular su magnitud exacta.

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El Plan también cuestiona cómo se localizaron algunos de esos proyectos

La presencia de proyectos en Colonia dentro del programa Entre Todos debe leerse junto con una evaluación crítica que realiza el propio documento.

El Plan advierte que varios proyectos fueron implantados en zonas sin servicios y considera ese aspecto una debilidad del programa.

Según el texto, uno de los objetivos para el nuevo período será evitar localizaciones que refuercen la segmentación residencial y asegurar un acceso más transparente a las viviendas promovidas.

El documento no señala si esa observación se refiere específicamente a proyectos ubicados en Colonia.

Por tanto, no corresponde atribuir esa crítica a emprendimientos concretos del departamento.

Sí puede afirmarse que el nuevo enfoque nacional pretende prestar mayor atención no solamente a la construcción de viviendas, sino también a dónde se construyen y qué servicios urbanos existen alrededor.

Colonia tuvo intervenciones habitacionales durante el quinquenio anterior

El balance 2020–2024 registra además al departamento de Colonia entre los territorios alcanzados por diferentes herramientas del Ministerio de Vivienda.

El documento incluye al departamento dentro de programas de mejora habitacional y obras de mitigación ejecutadas en el interior.

Sin embargo, los resultados son presentados agregados para varios departamentos y el Plan no desglosa cuánto correspondió específicamente a Colonia.

Esa limitación impide afirmar, basándose solamente en este documento, cuántas familias colonienses fueron atendidas mediante esas herramientas.

La información permite confirmar que hubo intervención estatal en el departamento, pero no reconstruir todavía un balance cuantitativo completo de Colonia.

La situación de los asentamientos no está cuantificada para Colonia

El Plan actualiza la situación nacional de los asentamientos irregulares y señala que, a diciembre de 2024, todos los departamentos que tenían asentamientos registrados contaban con alguna intervención en diferentes fases, desde el perfilamiento y la formulación de proyectos hasta la ejecución de obras.

También establece que durante el quinquenio anterior se atendieron principalmente asentamientos del interior del país.

Sin embargo, el documento no presenta en ese capítulo una cifra específica para Colonia.

No informa cuántos asentamientos existen en el departamento, cuántos hogares viven en ellos ni qué porcentaje se encuentra bajo intervención.

Esto es importante porque el Plan sí ofrece esos datos o referencias más precisas para algunos departamentos con mayor concentración del fenómeno, especialmente Montevideo, Canelones y Artigas.

Para Colonia, en cambio, la información permanece agregada dentro del panorama nacional.

Las pequeñas localidades y el medio rural tendrán instrumentos específicos

Una parte del Plan con especial relevancia potencial para un departamento como Colonia es la correspondiente a MEVIR.

El organismo modificará su modalidad de trabajo a través de los denominados Planes Integrales de Proyectos Locales, que abordarán conjuntamente localidades urbanas pequeñas y sus áreas rurales de influencia.

La propuesta contempla programas de viviendas nucleadas, planta urbana y área rural, además de dos nuevas herramientas.

MEVIR Actualiza estará orientado a recuperar y readjudicar viviendas en desuso y a avanzar en la escrituración de viviendas ya saldadas.

MEVIR Amplifica buscará ampliar las intervenciones mediante convenios con otros organismos y podrá incorporar infraestructura y equipamiento comunitario.

Este instrumento es especialmente relevante para Colonia por la estructura territorial del departamento, compuesta por ciudades, pequeñas localidades y áreas rurales.

Pero el Plan no determina cuáles localidades colonienses serán seleccionadas durante 2025–2029.

Por eso, no es posible afirmar a partir del PDF si habrá nuevos proyectos de MEVIR en una localidad concreta.

El acceso al suelo dependerá también de acuerdos con el gobierno departamental

El suelo aparece como otro componente decisivo de las políticas previstas para el quinquenio.

El Plan establece que, para desarrollar regularizaciones y realojos, se buscarán nuevos mecanismos de adquisición de terrenos y se promoverán convenios específicos con los gobiernos departamentales.

Esto significa que la Intendencia de Colonia puede transformarse en un actor importante en la ejecución territorial de las políticas nacionales.

La disponibilidad de terrenos adecuados puede determinar dónde se desarrollen determinados programas, especialmente aquellos destinados a familias que necesiten realojos o soluciones de integración urbana.

El documento, sin embargo, no identifica terrenos ni acuerdos ya definidos para Colonia.

Puerto Inglés aparece dentro del diagnóstico de vulnerabilidad climática

Dentro de ese panorama departamental existe una referencia territorial particularmente concreta.

El Plan, utilizando datos del Censo 2023 y curvas de inundación elaboradas por la Dirección Nacional de Aguas, estima que en Uruguay existen 96.530 personas viviendo en 41.325 viviendas ubicadas en áreas inundables.

Al analizar los datos por localidad, identifica a Puerto Inglés, en el departamento de Colonia, con un 35% de su población residiendo en área inundable.

Solo Villa Soriano, con un 42%, presenta un porcentaje superior entre las localidades expresamente mencionadas en ese pasaje.

El dato es relevante para Colonia porque constituye una de las pocas referencias cuantitativas específicamente territorializadas que contiene el Plan.

Pero no representa por sí mismo la situación habitacional de todo el departamento.

El documento tampoco informa allí cuántas personas o viviendas componen ese 35%.

El gran vacío: no hay una meta quinquenal específica para Colonia

La principal conclusión que deja el Plan para el departamento surge tanto de lo que contiene como de lo que no contiene.

El capítulo de metas 2025–2029 fija objetivos nacionales para los distintos organismos del Sistema Público de Vivienda, pero no presenta un reparto departamental previo.

No hay una tabla que diga cuántas viviendas corresponden a Colonia.

Tampoco se establece un monto de inversión específico para el departamento.

No existe una distribución por Carmelo, Colonia del Sacramento, Juan Lacaze, Rosario, Nueva Helvecia, Nueva Palmira, Tarariras u otras localidades.

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Eso no significa que Colonia quede fuera del Plan. Significa que el documento nacional define las herramientas y las metas generales, mientras que su traducción concreta al territorio deberá producirse durante la ejecución del quinquenio.

El desafío será pasar del plan nacional a proyectos concretos en Colonia

La importancia del Plan para Colonia estará, por tanto, en una segunda etapa.

Será necesario observar qué proyectos ingresen al departamento, qué convenios se celebren con la Intendencia, qué suelo se incorpore para vivienda, qué intervenciones desarrolle MEVIR, qué políticas se apliquen en asentamientos y qué ciudades o localidades reciban soluciones de vivienda nueva, recuperación de inmuebles, alquiler o crédito.

El documento permite identificar que Colonia ya tuvo presencia en programas del período anterior y que forma parte de territorios donde existió actividad promovida por el Estado.

También deja identificado un problema concreto de vulnerabilidad climática en Puerto Inglés.

Pero el dato más importante para el departamento es otro: el Plan Quinquenal 2025–2029 todavía no permite saber cuántas soluciones habitacionales llegarán a Colonia ni dónde serán ejecutadas.

La verdadera dimensión departamental del Plan comenzará a conocerse cuando sus objetivos nacionales se conviertan en proyectos concretos sobre el territorio coloniense.