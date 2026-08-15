Uruguay enfrentará varios días de lluvias y tormentas, con riesgo de acumulados elevados y fenómenos meteorológicos intensos en distintas zonas del país. De acuerdo con un informe publicado por MetSul Meteorologia, el período de inestabilidad comenzará en la madrugada de este domingo 16 y se extenderá durante buena parte de la próxima semana.

El informe recoge una advertencia del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) por lluvias abundantes y tormentas entre la madrugada del domingo y la tarde del miércoles 19, principalmente en el norte, centro y este del territorio.

La situación estará asociada al avance de un frente cálido, que favorecerá precipitaciones persistentes y sucesivos episodios de inestabilidad. Según la información difundida, en las áreas más afectadas los acumulados diarios podrían ubicarse entre 70 y 100 milímetros.

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Durante todo el episodio, algunas zonas podrían superar los 250 milímetros, con el consiguiente riesgo de inundaciones y problemas asociados al aumento de los niveles de agua.

MetSul prevé acumulados aún mayores

MetSul advierte que el episodio podría alcanzar una magnitud mayor si se considera un período más prolongado. Según sus proyecciones, las precipitaciones acumuladas en Uruguay podrían situarse entre 100 y 300 milímetros en diferentes zonas.

El servicio meteorológico brasileño señala además la posibilidad de registros locales de entre 300 y 400 milímetros hacia finales de la próxima semana. Se trata de una proyección de MetSul y no de los acumulados anunciados por Inumet para el período comprendido hasta el miércoles.

Los departamentos que MetSul identifica con mayor riesgo son Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Salto, Paysandú, Durazno, Tacuarembó, Río Negro, Lavalleja y Florida.

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Más al sur también existe riesgo de precipitaciones intensas y acumulados importantes, incluso en Montevideo, aunque las cantidades previstas serían inferiores a las proyectadas para el centro y norte del país.

Tormentas, viento y posible granizo

Además de las precipitaciones persistentes, Inumet advierte que las tormentas pueden estar acompañadas por rachas fuertes de viento, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

De acuerdo con la información recogida por MetSul, Treinta y Tres, Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado y Rocha se encuentran entre los departamentos señalados por el organismo uruguayo ante este episodio.

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La persistencia de las lluvias durante varios días será uno de los principales factores a seguir. La combinación de elevados acumulados en períodos relativamente cortos y nuevas precipitaciones sobre zonas previamente afectadas puede aumentar los impactos, particularmente en lugares vulnerables a inundaciones o crecidas.

El escenario comenzará a desarrollarse este domingo y mantendrá a buena parte de Uruguay bajo condiciones de inestabilidad durante los días siguientes.