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La Dirección Nacional de Aduanas incautó en Carmelo prendas de vestir y cosméticos que eran enviados mediante encomiendas y se encontraban en infracción aduanera. La mercadería fue valorada en $ 72.000.

El procedimiento estuvo a cargo de funcionarios de la Aduana Móvil Regional Oeste, quienes realizaron inspecciones en locales dedicados al envío de encomiendas en la ciudad.

Durante los controles, los funcionarios detectaron las prendas y los productos cosméticos que eran remitidos por esa vía y procedieron a su incautación.

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El operativo en Carmelo formó parte de una serie de actuaciones realizadas por la Dirección Nacional de Aduanas en distintos puntos del país. Según informó el organismo, el conjunto de los procedimientos permitió incautar mercaderías por un valor estimado superior a los $ 6 millones.