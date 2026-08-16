Uruguay se encuentra entre las zonas que podrían recibir lluvias abundantes y tormentas durante varios días consecutivos por la formación de un frente cálido que tendería a permanecer casi estacionario sobre la región. Según el análisis de MetSul Meteorologia, el período de mayor inestabilidad se extendería entre este domingo 16 y el miércoles 19 de agosto, con posibles efectos todavía durante el jueves 20.

El principal factor de riesgo para Uruguay no sería un episodio aislado de tormentas, sino la repetición de precipitaciones sobre las mismas áreas. Las proyecciones citadas por MetSul manejan acumulados de entre 200 y 300 milímetros en sectores de Uruguay y el extremo sur de Rio Grande do Sul, con valores localmente superiores.

Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Salto, Paysandú, Durazno, Tacuarembó, Río Negro, Lavalleja y Florida aparecen en el informe entre los departamentos con mayor potencial de acumulación de precipitaciones.

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Un frente con poco desplazamiento aumenta el riesgo por acumulación

La situación prevista responde al encuentro entre aire cálido y húmedo procedente del norte y una masa de aire más frío ubicada al sur. A esto se suma una corriente en chorro de baja altura, un corredor de vientos intensos situado aproximadamente entre los 1.000 y 2.000 metros de altitud que transportará humedad y aire cálido hacia la región.

Ese mecanismo favorecerá inicialmente la formación de un frente cálido. Entre lunes y martes, según MetSul, una masa de aire cálido se extenderá sobre buena parte del sur de Brasil y contribuirá a generar un bloqueo atmosférico.

La consecuencia para Uruguay es relevante: el frente tendría dificultades para avanzar y podría permanecer durante varias jornadas entre el territorio uruguayo y el oeste y sur de Rio Grande do Sul. Su desplazamiento hacia el norte y el sur sería limitado, por lo que distintas zonas podrían recibir nuevas precipitaciones antes de que el agua de los episodios anteriores haya drenado.

En términos prácticos, el riesgo aumenta a medida que se acumulan las lluvias. Los efectos señalados por MetSul incluyen inundaciones, desbordamientos de cursos de agua y crecidas de ríos, especialmente en áreas donde el suelo alcance altos niveles de saturación.

El granizo será otro de los fenómenos a vigilar

El escenario también será favorable para el desarrollo de tormentas eléctricas con granizo.

MetSul señala que la combinación de alta humedad, aire cálido desplazándose sobre una masa fría y fuertes vientos en niveles bajos de la atmósfera puede generar tormentas capaces de producir granizos de diferentes tamaños. El servicio meteorológico privado brasileño incluye la posibilidad de episodios con granizo de gran tamaño, aunque aclara que los eventos más extremos serían aislados.

Para Uruguay, el riesgo estaría asociado principalmente a las zonas cercanas al frente semiestacionario durante lunes y martes. Allí podrían repetirse tormentas con actividad eléctrica, lluvias localmente intensas y granizo.

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No significa que todos los departamentos mencionados vayan a registrar los mismos fenómenos ni los mismos volúmenes de lluvia. Los acumulados previstos corresponden a estimaciones de modelos meteorológicos y pueden presentar diferencias importantes entre localidades.

El norte quedará próximo a una masa de aire muy cálido

Mientras el frente concentre la inestabilidad sobre Uruguay y el extremo sur de Brasil, más al norte se instalará una masa de aire cálido que llevará temperaturas superiores a 30 °C en distintas zonas de Rio Grande do Sul.

Ese contraste térmico es uno de los elementos que ayudará a mantener activo el sistema frontal sobre la región.

Para Uruguay, el elemento central del período será por tanto la persistencia de la inestabilidad, más que el aumento de temperatura señalado para el sur de Brasil. La duración de las lluvias y la posibilidad de que varias tormentas afecten reiteradamente una misma zona determinarán la magnitud de los acumulados y sus consecuencias.

Qué debe observarse durante los próximos días

El escenario descrito por MetSul se extiende durante varios días y puede modificarse a medida que cambie la ubicación exacta del frente. La distribución de las lluvias será determinante: desplazamientos relativamente pequeños del sistema pueden trasladar los mayores acumulados de un departamento a otro.

Por esa razón, las cifras de 200 a 300 milímetros deben interpretarse como una proyección para las zonas de mayor precipitación y no como una cantidad prevista de forma uniforme para todo Uruguay.

El factor que distingue este episodio es la combinación de tres elementos: lluvias potencialmente intensas, posibilidad de tormentas con granizo y permanencia del sistema durante varios días. Si el frente mantiene la posición proyectada, la acumulación progresiva de agua será el aspecto de mayor impacto para el territorio uruguayo.

Fuente: análisis meteorológico publicado por MetSul Meteorologia el 15 de agosto de 2026, firmado por el meteorólogo Luiz F. Nachtigall.