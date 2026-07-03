Dos hombres fueron condenados con prisión efectiva tras un procedimiento realizado por Prefectura de Colonia en el asentamiento irregular Las Malvinas, en el marco de la operación “Renacer 2”, una investigación por venta de estupefacientes que se desarrolló durante dos meses bajo la órbita de la Fiscalía de 2.º Turno de Colonia.

De acuerdo con la información oficial, la investigación permitió reunir elementos suficientes para solicitar dos órdenes de allanamiento en fincas señaladas como presuntas bocas de venta de drogas. También se libraron tres órdenes de detención contra personas investigadas en la causa.

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Los procedimientos comenzaron el 1.º de julio, sobre la hora 16.00, con la participación de 13 efectivos de Prefectura, dos motos y dos camionetas. Durante los allanamientos fue detenido J.T.F., mayor de edad, sobre quien pesaba una orden de detención. En el lugar también fue detenido en flagrancia R.P.P., también mayor de edad. Para los demás investigados se libró requisitoria.

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Como resultado de la intervención, Prefectura incautó 47 gramos de una sustancia blanca, dinero en efectivo, nueve teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y una motocicleta. Los celulares serán periciados como parte de la continuidad de la investigación. El parte oficial no especifica la composición de la sustancia incautada.

Al día siguiente, el 2 de julio, sobre la hora 12.30, los detenidos fueron conducidos a Fiscalía junto con las evidencias reunidas. A las 16.00 se realizó la audiencia en el Juzgado de Colonia, donde se dispusieron las condenas.

J.T.F. fue condenado a dos años y diez meses de penitenciaría como autor penalmente responsable de un delito previsto en el artículo 31 del Decreto Ley 14.294, en la modalidad de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas.

Por su parte, R.P.P. fue condenado a tres años de penitenciaría como autor penalmente responsable de un delito de receptación en reiteración real con un delito continuado previsto en el artículo 34 del Decreto Ley 14.294, en la modalidad de suministro. En ambos casos, las penas son de cumplimiento efectivo.

La Justicia dispuso además el decomiso y destrucción de la sustancia incautada, así como su remisión a ITF. Respecto a las balanzas de precisión, se ordenó su remisión a la Junta Nacional de Drogas. También se dispuso que el dinero incautado sea depositado en la cuenta del Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas.

La operación “Renacer 2” dejó dos condenas, elementos incautados y una línea de investigación que continuará con el análisis de los teléfonos celulares recuperados durante los allanamientos.