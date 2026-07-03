España, Portugal y Suiza clasificaron a los octavos de final del Mundial FIFA 2026 tras los tres partidos disputados el jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final.

La selección española venció 3-0 a Austria en Los Ángeles, con dos goles de Mikel Oyarzabal, a los 36 y 89 minutos, y otro de Pedro Porro, a los 66. El triunfo confirmó el pasaje de España a la próxima ronda y extendió su racha de cuatro partidos consecutivos sin recibir goles.

España resolvió el partido con autoridad

España controló el juego desde el inicio y Austria no logró convertir ni generar situaciones que alteraran el desarrollo del encuentro.

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Oyarzabal abrió el marcador antes del descanso y completó su doblete en el tramo final. Pedro Porro, en tanto, convirtió su primer gol con la selección absoluta.

Lamine Yamal volvió a tener participación en el funcionamiento ofensivo español, tanto en la presión como en la generación de juego por las bandas.

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Austria quedó eliminada luego de una campaña que le permitió alcanzar la fase eliminatoria, pero no logró contener el juego ofensivo de España.

Portugal definió el cruce en la hora

Portugal superó 2-1 a Croacia en Toronto y también avanzó a los octavos de final.

Croacia se puso en ventaja a los 53 minutos mediante Ivan Perisic, pero Portugal igualó a los 68 con un penal ejecutado por Cristiano Ronaldo. Cuando el partido parecía encaminado a la prórroga, Gonçalo Ramos anotó el 2-1 en el cuarto minuto de descuento.

El equipo portugués resolvió un encuentro exigente ante una selección croata que sostuvo la disputa hasta el final. Croacia quedó eliminada del campeonato.

Suiza eliminó a Argelia

El tercer partido de la jornada terminó con victoria de Suiza por 2-0 ante Argelia en Vancouver.

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Breel Embolo marcó a los 10 minutos y Dan Ndoye amplió la diferencia apenas iniciado el segundo tiempo, a los 46. Con ese resultado, Suiza aseguró su lugar en los octavos de final y Argelia se despidió del torneo.

Los clasificados de la jornada

España avanzó tras vencer 3-0 a Austria.

Portugal clasificó luego de superar 2-1 a Croacia.

Suiza pasó de ronda con un triunfo 2-0 frente a Argelia.

Austria, Croacia y Argelia quedaron eliminadas.

Lo que sigue este viernes 3 de julio

Los dieciseisavos de final se completarán este viernes con tres partidos:

Australia vs. Egipto

Argentina vs. Cabo Verde

Colombia vs. Ghana

Los resultados de esos encuentros definirán los últimos clasificados y completarán el cuadro de octavos de final.