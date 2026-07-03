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La explicación del piloto retirado Eduardo López a Carmelo Portal, permite leer el incidente del vuelo de LATAM en Carrasco desde una perspectiva menos emocional y más operativa. Lo que para los pasajeros apareció como una imagen alarmante —fuego en uno de los motores durante el despegue— fue presentado por López como una situación prevista dentro de los entrenamientos habituales de las tripulaciones.

Su punto central es claro: en aviación, una emergencia no se improvisa. Según explicó, los pilotos practican en simulador, dos veces al año, procedimientos para fallas críticas como fuego en un motor. Por eso, ante una alarma de ese tipo, la prioridad es mantener el control del avión: primero volarlo, luego navegarlo y después comunicarse con el control aéreo.

López también puso en contexto la posible causa: la ingestión de un ave, conocida en aviación como bird strike. Si ocurre cuando el avión ya alcanzó una velocidad en la que no es seguro frenar en pista, la maniobra correcta es continuar el despegue, controlar la falla y regresar.

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La permanencia del avión en el aire tampoco fue, según su explicación, una demora inexplicable. Respondió a la necesidad de reducir peso antes del aterrizaje, mediante espera y aligeramiento de combustible, porque una aeronave despega con un peso mayor al permitido para aterrizar.