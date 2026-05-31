El Frigorífico Rosario quedó incluido entre las plantas uruguayas por las que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca inició gestiones ante autoridades chinas para avanzar en una nueva habilitación sanitaria, en el marco de una misión oficial encabezada por el subsecretario Matías Carámbula.

Según informó el MGAP, la delegación uruguaya planteó ante la Administración General de Aduanas de China (GACC) la situación de los frigoríficos San Jacinto, Rosario y Florida. En el caso de Rosario y Florida, el ministerio señaló que se inició el proceso de nueva habilitación, debido a que ambas plantas se encontraban sin actividad y bajo régimen de autocierre. Las autoridades chinas manifestaron disposición a brindar una respuesta en el corto plazo.

La gestión implica que el Frigorífico Rosario volvió a formar parte de la agenda sanitaria y comercial bilateral entre Uruguay y China, un paso necesario para una eventual recuperación de su operativa hacia ese mercado. No obstante, hasta el momento no se informó una resolución definitiva de habilitación ni una fecha para su posible concreción.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La misión oficial se desarrolló entre el 18 y el 24 de mayo en Shanghái, Pekín y Changchun. Además del subsecretario Carámbula, participaron el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Gastón Scayola, y técnicos del MGAP vinculados a industria animal, laboratorios veterinarios y control de residuos biológicos.

Uno de los ejes de las reuniones fue informar a China sobre las medidas adoptadas por Uruguay ante los hallazgos de residuos medicamentosos en carne y productos cárnicos. La delegación presentó un informe sobre controles sanitarios, trazabilidad e inocuidad alimentaria, así como sobre el trabajo vinculado al control de la garrapata bovina.

Para el Frigorífico Rosario, estas instancias son relevantes porque la habilitación sanitaria china es una condición central para acceder a uno de los principales mercados de destino de la carne uruguaya. La inclusión de la planta en las conversaciones con la GACC coloca su situación dentro de una negociación oficial más amplia, que también abarca nuevas oportunidades comerciales para productos y subproductos cárnicos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En paralelo, Uruguay participó en SIAL China 2026, considerada una de las principales ferias de alimentos y bebidas de Asia. INAC promocionó allí las carnes uruguayas y, según informó el organismo, también mantuvo reuniones con la China Meat Association para fortalecer el posicionamiento de la carne nacional en ese mercado.

La agenda incluyó además avances en protocolos para la exportación de productos procesados, tripa salada y estómago bovino, así como intercambios técnicos sobre controles de residuos en carne. En Changchun, el MGAP firmó un memorando de entendimiento con la Universidad de Jilin para promover cooperación técnica y académica, con énfasis en el desarrollo de kits de análisis de residuos antes del embarque hacia China.

Fuentes: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; Instituto Nacional de Carnes.