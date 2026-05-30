La Dirección General de Educación Técnico Profesional-UTU y la Intendencia de Colonia firmaron un acuerdo de cooperación que permitirá trasladar a ERCNA vehículos retirados de la vía pública y declarados como chatarra, con el objetivo de incorporarlos como material didáctico en cursos técnicos.

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El convenio fue suscrito por la directora de ERCNA, profesora Silvia Marchelli, en representación de la institución educativa, y por el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez.

Según informó ERCNA, los vehículos serán utilizados por estudiantes de los cursos de Automotores y Reparación de Vehículos, así como de Mantenimiento de Motores Híbridos. La iniciativa busca fortalecer la formación técnica mediante prácticas de taller con unidades reales, lo que permitirá mejorar los procesos de aprendizaje y ampliar las oportunidades de capacitación.

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La semana pasada fueron recibidos los primeros tres automóviles en el centro educativo. La llegada de los vehículos fue valorada por docentes y estudiantes como un nuevo recurso para el trabajo práctico en el área automotriz.

Desde ERCNA se destacó el apoyo de la Intendencia de Colonia, de la Dirección de Tránsito de la comuna y de la docente de la Unidad de Extensión de UTU, Yanina Báez, quienes participaron en las gestiones para concretar el acuerdo. También se mencionó el trabajo de los docentes de taller Nicolás Rodríguez y Néstor Villoldo, encargados del traslado de los vehículos hasta la institución.

El convenio permitirá que materiales que ya no cumplen una función en la vía pública sean reutilizados con fines educativos, en beneficio de la formación técnica de los estudiantes.