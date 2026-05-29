El Ministerio de Turismo cerrará el próximo lunes 1° de junio el llamado para la concesión por 15 años del Parador y Hotel José D’Elía, ubicado en Punta Gorda, Nueva Palmira, tras dos extensiones del plazo para la presentación de ofertas.

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El establecimiento, situado en una zona de alto valor natural, histórico y patrimonial del departamento de Colonia, fue administrado durante una década por el PIT-CNT. La gestión finalizó en agosto del año pasado, cuando la central sindical resolvió no continuar con la actividad debido a dificultades económicas.

Según informó a Búsqueda el director nacional de Turismo, Cristian Pos, hasta el momento se concretaron dos compras del pliego de condiciones. Todo indica que, a diferencia de la adjudicación anterior, el nuevo concesionario no será una organización social, sino una empresa. Fuentes vinculadas al proceso señalaron que los interesados son micro y pequeñas empresas.

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Una vez cerrado el llamado, un comité de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Turismo evaluará las propuestas y adjudicará la oferta considerada más aceptable.

El Ministerio había advertido en abril que la singularidad natural y patrimonial del lugar requiere una gestión turística responsable y ambientalmente sostenible, en línea con las políticas nacionales de conservación y desarrollo costero.

El parador se encuentra en una barranca donde confluyen los ríos Uruguay y Paraná. En su entorno se destacan la Pirámide de Solís, de 1888, y las ruinas de la Batería de Rivera, de 1841.

Para esta concesión, el Ministerio previó exigir antecedentes en actividad hotelera, solvencia económica, referencias bancarias y un plan estratégico de negocios. A diferencia de 2015, el inmueble y su equipamiento serán entregados en condiciones de explotación inmediata.