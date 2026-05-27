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OSE informó que este jueves 28 de mayo, a partir de la hora 22:00, se verá afectado el normal suministro de agua potable en distintos puntos de la ciudad de Carmelo, debido a trabajos programados de recambio de llaves en la red de distribución.

La afectación comprenderá zonas aledañas a Zagarzazú, Colonia Estrella y Zona Norte de Carmelo, en el departamento de Colonia.

Según el comunicado del organismo, los trabajos se extenderán hasta la hora 06:00 del viernes 29 de mayo. Una vez restablecido el servicio, y como consecuencia de las tareas realizadas, podrían registrarse fenómenos puntuales de turbiedad en el agua.

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OSE indicó que, en caso de presentarse algún inconveniente posterior al restablecimiento del servicio, los usuarios podrán solicitar asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 desde teléfonos móviles.

El organismo aclaró además que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.