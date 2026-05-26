La Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (FOEMYA), integrante del PIT-CNT, difundió un comunicado en el que denuncia un conflicto laboral con la empresa Molino Carmelo por el reclamo de aumentos salariales.

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Según la organización sindical, los trabajadores solicitan el pago de aumentos acumulados desde julio del año pasado hasta la fecha, que, de acuerdo con el comunicado, fueron establecidos en el último Consejo de Salarios.

FOEMYA sostuvo que la empresa “amenaza con cerrar la operativa del molino” si los trabajadores continúan con el reclamo. La federación también señaló que, pese a los intentos de alcanzar una fórmula de pago y acuerdos, la empresa mantiene su negativa a regularizar la situación.

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En el comunicado, el sindicato indicó además que varios trabajadores fueron enviados al seguro de paro y que quienes permanecen en la fábrica realizan tareas de polifunción.

La organización afirmó que busca informar a la población de Carmelo y del país sobre la situación planteada en la empresa.