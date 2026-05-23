La prueba fue presentada el pasado viernes, con la presencia del director de Deportes, Diego Berreta; el director de Turismo, Martín Álvarez; y el director de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres Badell, junto a medios de comunicación. La actividad es organizada por el Club Sauce Sport y fue declarada de Interés Departamental por la Intendencia de Colonia.

La carrera tendrá un recorrido de 74 kilómetros, dividido en ocho etapas, y unirá Juan Lacaze, Colonia Cosmopolita, La Paz C.P., Colonia Valdense, Nueva Helvecia y Rosario. Esa característica le da a la competencia un perfil particular: no se trata solamente de una prueba deportiva, sino también de un recorrido territorial que vincula distintas comunidades a través del esfuerzo físico, la estrategia colectiva y la identidad local.

El formato por equipos introduce un componente táctico que diferencia a la Vuelta de los Colonos de una competencia individual. La resistencia, la administración del ritmo y la coordinación entre los integrantes pasan a ser factores determinantes. En una carrera dividida en etapas, cada tramo exige decisiones: cuándo sostener el paso, cuándo regular energías y cómo acompañar al equipo hasta completar el recorrido.

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La extensión de 74 kilómetros también marca una exigencia importante. No es una distancia menor, y obliga a los participantes a combinar preparación física con lectura del terreno y capacidad de adaptación. En ese sentido, la competencia reúne dos dimensiones centrales del deporte de fondo: la condición atlética y la inteligencia para correr en función de un objetivo colectivo.

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La Vuelta de los Colonos, además, consolida una forma de entender el deporte como actividad social. Al unir localidades con fuerte identidad propia, la carrera transforma el mapa del departamento en un circuito vivo. Cada punto del recorrido no funciona solo como paso de competencia, sino como parte de una trama más amplia donde clubes, vecinos, instituciones y corredores participan de una misma jornada.

La declaración de Interés Departamental refuerza ese valor. Reconoce a la prueba no solo por su dimensión deportiva, sino también por su capacidad de promover integración, movimiento local y visibilidad para distintas comunidades colonenses.

Con su quinta edición, la Vuelta de los Colonos confirma continuidad y crecimiento. En tiempos en que muchas actividades deportivas dependen del empuje de clubes e instituciones locales, la organización del Club Sauce Sport sostiene una propuesta que combina competencia, pertenencia y territorio. Este domingo, los equipos volverán a recorrer caminos que no solo miden resistencia: también cuentan una forma de vivir el deporte en el departamento.