El Hospital Policial realiza este viernes el primer procedimiento de eutanasia legal en Uruguay, luego de que una paciente oncológica de 69 años completara las etapas exigidas por la normativa vigente.

La mujer cursa una fase terminal de cáncer de páncreas, con metástasis pulmonar, renal y hepática. Permanece internada desde hace diez días y, según informó Telenoche, firmó el consentimiento definitivo el miércoles 20 de mayo. La solicitud había sido iniciada meses atrás y fue ratificada dentro de los plazos previstos por la reglamentación.

De acuerdo con el procedimiento establecido, la persona solicitante puede desistir de su decisión en cualquier momento, aun después de haber cumplido las instancias médicas y administrativas requeridas. En este caso, la paciente fue acompañada por uno de sus seis hijos mayores durante el proceso.

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La mujer se encontraba bajo cuidados paliativos. Según la información difundida por el medio televisivo, había tomado la decisión en enero, con el objetivo de evitar el sufrimiento asociado al avance de la enfermedad. En los últimos meses también había resuelto dejar de realizarse estudios y tratamientos.

La eutanasia quedó regulada en Uruguay por la ley 20.431, aprobada en 2025. La norma establece las condiciones bajo las cuales una persona mayor de edad, psíquicamente apta y con una enfermedad crónica, incurable e irreversible puede solicitar asistencia médica para morir de forma indolora y respetuosa de su dignidad. La reglamentación de la prestación fue oficializada en abril de este año. El caso marca la primera aplicación práctica del nuevo marco legal uruguayo.