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El programa Más Comercio llegará el 20 de mayo a Colonia como parte de su gira por el interior del país, luego de realizar jornadas de capacitación y mentoría en Salto y Paysandú. La iniciativa, impulsada por Uruguay XXI junto a instituciones públicas y privadas, busca acercar herramientas a emprendimientos y pequeñas empresas con potencial exportador.

La actividad en Colonia estará orientada a empresas que quieran iniciar o fortalecer procesos de internacionalización. El programa trabaja con talleres, asesoramiento personalizado y espacios de intercambio con organismos vinculados al comercio exterior, el financiamiento, la capacitación y el desarrollo empresarial.

En las jornadas previas participaron representantes de Uruguay XXI, ANDE, LATU, INEFOP, MYPE Exporta, Dinapyme, el Correo Uruguayo, el Banco República, centros comerciales y gobiernos departamentales. El objetivo fue informar sobre instrumentos disponibles y ordenar los pasos que deben seguir las empresas para exportar.

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La llegada del programa a Colonia se produce en un departamento con actividad productiva, industrial, agropecuaria y de servicios. La instancia permitirá a empresas locales conocer apoyos disponibles, evaluar posibilidades de inserción internacional y establecer contactos con instituciones del ecosistema exportador.