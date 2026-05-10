El Municipio de Carmelo solicitó a Vialidad la realización de trabajos de mantenimiento en el puente giratorio. El alcalde Luis Pablo Parodi informó a Carmelo Portal que la nota enviada incluye el pedido de pintura del puente, hidrolavado de los pilares y pintura de las defensas.

La comunicación también incorpora un proyecto de iluminación LED, una intervención que apunta no sólo a mejorar la visibilidad del cruce, sino también a jerarquizar uno de los puntos más reconocibles del paisaje urbano carmelitano.

“Enviamos a Vialidad una nota solicitando pintura del puente, hidrolavado de los pilares, pintura de las defensas y elevamos un proyecto de iluminación LED”, señaló Parodi.

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Un puente que también pertenece a la memoria

La solicitud llega cuando todavía permanece vivo el recuerdo de una intervención realizada en febrero de 2016, en el marco del Bicentenario de Carmelo. En aquellos días, 23 funcionarios del Varadero fueron destinados a la tarea de pintar el paso, en una obra que muchos vecinos aún asocian con una etapa de fuerte carga simbólica para la ciudad.

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A diez años de aquella labor, el puente vuelve a ocupar un lugar en la agenda pública. No se trata sólo de infraestructura: para Carmelo, ese cruce forma parte de una geografía cotidiana hecha de trabajo, tránsito, espera, encuentros y pertenencia.

En pueblos y ciudades con identidad portuaria, ciertos lugares acumulan más que funciones. El puente es paso, referencia y postal; pero también un punto de memoria compartida. Su mantenimiento, por eso, dialoga con una dimensión menos visible de la obra pública: la conservación de aquello que una comunidad reconoce como propio.

La respuesta queda ahora en manos de Vialidad

El pedido municipal deberá ser evaluado por Vialidad, organismo al que se dirigió formalmente la solicitud. Hasta el momento, según la información aportada por el alcalde, el planteo comprende cuatro líneas de intervención: pintura de la estructura, hidrolavado de pilares, pintura de defensas e iluminación LED.

La eventual ejecución de esos trabajos permitiría recuperar la imagen del puente y mejorar sus condiciones de uso, en un punto clave para la circulación interna de Carmelo y para la relación simbólica de la ciudad con su río, su historia y su gente.