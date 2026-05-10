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Madre es la que acompaña a la escuela, la que trabaja, la que cuida a sus hijos y a sus padres, la que administra el cansancio, la que hace rendir el sueldo, la que escucha aunque nadie le pregunte cómo está. El Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística han mostrado que las mujeres siguen cargando más trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los varones.

En Carmelo, esa exigencia tiene rostro local: distancias, empleo, salud, crianza, abuelas que ayudan, madres solas, jóvenes que postergan proyectos y hogares donde el amor convive con la preocupación. El desafío no es romantizarlo todo, sino cuidar a quienes cuidan.

El nuevo Plan Nacional de Cuidados 2026-2030 habla del cuidado como un derecho y de un modelo más corresponsable. Ese debería ser también el mensaje de este día: agradecer a las madres, sí; pero también repartir mejor la carga, escuchar más y entender que el amor necesita tiempo, apoyo y comunidad.

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