Carmelo ya tiene marcada una fecha en su calendario deportivo. El domingo 19 de abril de 2026 se correrá la 59ª edición de la Gran Prueba Ciclista “Doble Calera de las Huérfanas”, organizada por el histórico Club Unión de Carmelo, en una jornada que volverá a poner al ciclismo en el centro de la escena.

La competencia, una de las más tradicionales del deporte local, reunirá a corredores de distintas categorías en un trazado que combina exigencia física, valor competitivo y un recorrido asociado a uno de los paisajes con mayor peso histórico de la zona.

La actividad comenzará desde temprano. La acreditación se cerrará a las 09:00 y la largada oficial está fijada para las 09:30. La organización recordó, además, que las inscripciones se recibirán hasta el sábado 18 a las 12:00.

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Las categorías y los recorridos

La edición 2026 estará dividida en varios bloques de competencia, con distancias adaptadas a cada nivel.

En la categoría Élite, Sub 23 y Vale Todo, considerada el núcleo más fuerte de la jornada, el recorrido será de 72 kilómetros. El trazado incluye dos vueltas más un tramo adicional de 10 kilómetros entre la rotonda Curva Mortialena y la rotonda de Ruta 97.

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Para Master A, Master B y Juniors Federados, la distancia será de 62 kilómetros, también con dos vueltas y llegada final en la sede del Club Unión Carmelo.

La categoría Master C y Damas Élite recorrerá 42 kilómetros, con una vuelta completa más el tramo de 10 kilómetros hacia Ruta 97.

En tanto, Master D, Recreativa, Promocional y Damas no Federadas competirán sobre 32 kilómetros, en un circuito de una vuelta pensado para ampliar la participación y sostener el perfil integrador de la prueba.

Una carrera con peso propio

La Doble Calera no es una carrera más en el calendario de Carmelo. Su permanencia en el tiempo la convirtió en una referencia del ciclismo regional y en una cita que trasciende lo estrictamente deportivo.

La prueba ha logrado sostener su identidad a lo largo de casi seis décadas, con un formato que mezcla tradición, convocatoria popular y movimiento para la ciudad, tanto desde lo social como desde lo turístico.

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Respaldo institucional y convocatoria abierta

La competencia cuenta con el apoyo de la Intendencia de Colonia, el Municipio de Carmelo y el Polideportivo Carmelo Plaza, un respaldo que refuerza el valor del evento dentro de la agenda deportiva del departamento.

Desde el Club Unión, la invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar la carrera al costado de la ruta y ser parte de una nueva edición de una prueba que ya forma parte de la historia grande del deporte carmelitano.