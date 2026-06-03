El futuro del ex Hotel Casino Carmelo volvió a quedar en una zona de definiciones. Esta vez, el tema ya no se limita a un posible nuevo llamado o a la revisión de un pliego. Según informó el Ministerio de Turismo, existe una iniciativa privada presentada, pero su contenido se mantiene reservado por el momento.

El expediente fue derivado al Ministerio de Economía y Finanzas para su análisis, debido a que el planteo está vinculado con la actividad de casino y con la eventual venta del inmueble para el desarrollo de un hotel.

La información oficial agrega un elemento central al proceso. Días atrás, el director nacional de Turismo, Cristian Pos, había señalado a El Eco, que la iniciativa privada continuaba en análisis y que, si esa negociación no prosperaba, probablemente se avanzara hacia un nuevo llamado con menos exigencias.

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Ahora, la confirmación de que el expediente está en el MEF permite ubicar el tema en una etapa administrativa más amplia, donde no solo se evalúa un destino turístico, sino también aspectos económicos, patrimoniales y de explotación comercial.

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Información reservada

Por el momento, no se conoce quién presentó la iniciativa, qué inversión propone, qué alcance tendría el proyecto hotelero, cómo se plantea la actividad de casino ni cuáles serían las condiciones para una eventual venta del inmueble. Desde Turismo se nos indicó que esa información permanece reservada.

Ese carácter reservado deja abiertas varias preguntas para el seguimiento periodístico del caso. Una de ellas es qué aspectos del expediente están bajo reserva y durante cuánto tiempo. Otra refiere al rol concreto del Ministerio de Economía: si analizará la viabilidad financiera, el régimen de explotación del casino, las condiciones de venta, el valor del inmueble o el modelo jurídico que podría utilizarse para avanzar.

Menos exigente

También queda pendiente conocer qué ocurrirá si la iniciativa privada no prospera. Pos había mencionado la posibilidad de avanzar hacia un nuevo llamado con un pliego menos exigente. En ese escenario, será necesario saber qué condiciones se modificarían respecto de procesos anteriores: inversión requerida, garantías, plazos, obligaciones de mantenimiento, destino del edificio, funcionamiento del casino o condiciones económicas para el Estado.

El caso tiene además una dimensión local inmediata. Mientras se define el camino administrativo, el edificio será tapiado y se instalarán cámaras de seguridad. Desde el Ministerio también se confirmó que no se contratará personal de vigilancia. La medida apunta a limitar el acceso al inmueble y reforzar el control mediante monitoreo, aunque quedan planteadas preguntas operativas sobre quién observará las cámaras, con qué frecuencia y qué protocolo se aplicará ante eventuales ingresos, daños o situaciones de riesgo.

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El tapiado aparece como una respuesta de corto plazo frente al estado del edificio. No define su destino, pero busca contener una situación mientras avanza el trámite. La resolución de fondo, sin embargo, dependerá de lo que surja del análisis del MEF y de la decisión que adopte luego el Ministerio de Turismo.

El ex Hotel Casino Carmelo concentra varias capas de interés público: el valor del inmueble, su historia en la ciudad, su potencial turístico, la eventual participación de privados, la actividad de casino y el manejo estatal de un bien que permanece sin una solución definitiva. La existencia de una iniciativa privada reservada marca una etapa nueva, pero todavía con información limitada.

Por ahora, los datos confirmados son concretos: hay una propuesta privada presentada, el contenido permanece bajo reserva, el expediente está en el Ministerio de Economía y Finanzas, el planteo involucra casino y venta del inmueble para hotel, y el edificio será tapiado con cámaras de seguridad, sin vigilancia presencial.

El proceso queda, entonces, en una fase de espera. Lo que resuelva el MEF será clave para saber si la iniciativa privada sigue adelante, si se abre un nuevo llamado o si el Estado redefine las condiciones para intentar recuperar uno de los inmuebles más relevantes de Carmelo.