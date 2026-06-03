Autoridades y equipos de dirección de centros educativos de Carmelo, Nueva Palmira y otras localidades de la región participaron de una mesa de trabajo orientada a fortalecer estrategias y definir nuevas propuestas en el marco de la Ampliación del Tiempo Educativo (ATE).

El encuentro reunió a más de 40 representantes de liceos, centros de UTU, organismos públicos e instituciones sociales. La actividad fue coordinada por la Unidad Coordinadora Departamental de Integración Educativa (UCDIE) de Colonia y tuvo como objetivo construir una agenda interinstitucional de trabajo para este año.

La directora de Integración Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Gabriela Pérez, explicó que la jornada permitió compartir las experiencias que ya están en marcha en cada centro educativo y proyectarlas como iniciativas vinculadas a la ATE.

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“Lo que se trabajó fue el intercambio de lo que ya tiene en marcha cada una de esas instituciones y que estas propuestas puedan oficiar como iniciativas de la Ampliación del Tiempo Educativo ya durante este año”, señaló Pérez.

La instancia también buscó avanzar en acuerdos, planificación y actividades concretas, especialmente en los centros del departamento que comenzaron a implementar el plan de alimentación estudiantil a través de las Aulas Comedor.

“Particularmente son dos en el departamento de Colonia y es donde está la prioridad. Empezamos por actividades que involucren estos centros y trabajaremos para llegar a otros más”, indicó la jerarca.

Durante la jornada se propuso construir un lenguaje común sobre la ATE, sus fundamentos, alcances y objetivos. También se vinculó esta línea de trabajo con el servicio de alimentación de ANEP, considerado una herramienta estratégica para acompañar la trayectoria educativa de los estudiantes.

Además, los participantes diseñaron una estrategia interinstitucional y articularon propuestas educativas, recreativas, deportivas, culturales, sociales y comunitarias. El intercambio permitió identificar recursos disponibles en el territorio y comenzar a ordenar una agenda preliminar de actividades.

La responsable de UCDIE Colonia, Cinthia Long, destacó que una de las propuestas surgidas en el proceso es la realización de un streaming desde la UTU de Carmelo, con apoyo de Radiolugares.

“Identificamos los recursos existentes en el territorio como oportunidades para los estudiantes y se generaron nuevas propuestas, como la realización de un streaming que ya comenzó a funcionar en la UTU de Carmelo, apoyada por Radiolugares, donde se va a hacer una transmisión especial por el Mundial de Fútbol”, explicó Long.

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Entre las iniciativas previstas también se encuentra la Semana de Francia, en coordinación con el Centro de Lenguas Extranjeras, los ministerios de Educación y Cultura y de Desarrollo Social, y la Secretaría Nacional del Deporte.

Long mencionó además actividades recreativas en Nueva Palmira, entre ellas propuestas en el parque de calistenia de la plaza de deportes. Según indicó, se trabaja en la articulación para contar con un profesor específico para esa actividad.

La responsable de UCDIE Colonia señaló que la intención es realizar una nueva reunión en julio para evaluar el avance de los acuerdos alcanzados y dar seguimiento a los compromisos asumidos por cada institución.

“Nuestra proyección es poder reunirnos nuevamente en julio para evaluar y visualizar que los acuerdos que cada institución se comprometió a realizar vayan teniendo andamiaje. Valoramos el compromiso de todos los actores que participaron; fue una jornada muy exitosa”, expresó.