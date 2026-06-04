El Municipio de Carmelo realizará este viernes 5 de junio una jornada de plantación de árboles en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. La convocatoria se desarrollará en dos horarios y en distintos espacios públicos de la ciudad, con participación de centros educativos.

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La primera instancia será a la hora 10.00 en la pista Marcelo Bianchi, junto a la Escuela n.º 92. La segunda actividad está prevista para la hora 14.00 en playa Seré, con alumnos de la Escuela n.º 114.

Según la información difundida por el Municipio, la propuesta busca continuar con acciones orientadas a una ciudad más verde y comprometida con el cuidado del ambiente.

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La jornada se enmarca en las actividades locales vinculadas al Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que cada año promueve iniciativas de sensibilización y participación ciudadana sobre la protección de los recursos naturales.

Desde la organización se convocó a acompañar la actividad, que tendrá como eje la plantación de árboles en espacios de uso público y el trabajo conjunto con instituciones educativas de Carmelo.