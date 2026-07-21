El arquitecto coloniense Miguel Ángel Odriozola Guillot obtuvo el primer premio en la categoría Comunicación Social del Premio Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo 2026 por su iniciativa “Pensando el patrimonio”, informó el Ministerio de Turismo.

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La propuesta fue distinguida por su aporte a la difusión y valorización del patrimonio cultural, así como por promover la reflexión sobre el crecimiento urbano, la preservación de bienes patrimoniales y la protección del ambiente.

La ceremonia se realizó en el Auditorio Vaz Ferreira del Sodre, ubicado en la Biblioteca Nacional. El reconocimiento, otorgado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, distingue proyectos que contribuyen a transformar el territorio, mejorar las ciudades y fortalecer la planificación sostenible.

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El trabajo encabezado por Odriozola puso el foco en la necesidad de incorporar el patrimonio a la discusión pública y a los procesos de desarrollo urbano. La distinción coloca a una iniciativa liderada por un profesional de Colonia entre las propuestas reconocidas en la edición 2026 del premio nacional.

En la misma ceremonia, “Luna Llena en el Palmar” recibió una mención especial en la categoría Eventos. La experiencia, desarrollada en la zona de Guichón, Paysandú, propone recorridos nocturnos por los palmares e integra interpretación ambiental, gastronomía local, fogones y relatos vinculados con la identidad del lugar.

Según el Ministerio de Turismo, ambas iniciativas fortalecen la actividad turística mediante la conservación del patrimonio natural y cultural. Los proyectos promueven el desarrollo sostenible de las comunidades y la generación de experiencias vinculadas con la identidad de cada territorio.