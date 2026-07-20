La Comisión Organizadora Departamental del 4.º Congreso Nacional de Educación será instalada el martes 21 de julio, a las 10.00, en el Polo Educativo Tecnológico Colonia, ubicado en Andrés Rabufat 1880, esquina Domingo Maddalena, en Colonia del Sacramento.

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La actividad se realizará como parte de la preparación del congreso y también incluirá el lanzamiento de las Asambleas Territoriales en el departamento de Colonia.

La jornada integra el calendario previsto en distintos puntos del país y contará con la participación de representantes de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional de Educación y de su Secretaría Técnica-Administrativa.

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La instalación de la comisión departamental tendrá como objetivo coordinar las instancias locales vinculadas al congreso y acompañar el desarrollo de las asambleas territoriales en Colonia.